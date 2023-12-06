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У тимчасово окупованому Луганську помер колаборант Олег Попов — деталі

6 грудня 2023 17:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У тимчасово окупованому Луганську помер колаборант Олег Попов — деталі
Російський колаборант Олег Попов. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У тимчасово окупованому Луганську внаслідок вибуху помер колаборант Олег Попов. Сьогодні в захопленому українському місті його було підірвано. 

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу МВС РФ.

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Зазначається, що це вже другий замах на колаборанта. Автівка вибухнула неподалік від стадіону "Авангард". 

Знищене авто Попова поблизу стадіону "Авангард". Джерело: соцмережі

Загибель Попова також підтвердив і запорізький колаборант Володимир Рогов. За його словами, Попова підірвали умисно. Проте за повідомленням пропагандистського ТАРС, вбитий був "ексдепутатом".

Зазначимо, що вперше на Попова замахнулися торік восени. Тоді терорист вижив. 

Нагадаємо, що раніше в окупованому українському Луганську було знищено бойовика ЛНР Михайла Філіпоненка. Він теж перебував у власному авто. 

Також сьогодні стало відомо, що помер екснардеп Верховної Ради Ілля Кива. Тіло експолітика знайшли у Підмосков'ї. 

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