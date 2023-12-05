Чим обернеться для росіян удар українських дронів по нафтобазі у Луганську

Наслідки удару українських дронів по нафтобазі в окупованому Луганську. Фото із соцмереж

У ніч на понеділок, 4 грудня, українські дрони завдали дошкульного удару по території нафтобази в окупованому Луганську. Чим це обернеться до російських військ і на якому напрямку наступ окупаційних сил буде уповільнений — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Системні удари по окупантах на Луганщині

У ніч з 3 на 4 грудня українська армія здійснила успішну атаку на один із ключових об’єктів у окупованій російськими військами Луганській області. Цим об’єктом стала нафтобаза в адміністративному центрі анексованого Кремлем українського регіону.

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Це далеко не перша подібна атака Сил оборони України на російські об’єкти на окупованій території Луганщини. Зокрема, раніше був завданий удар по іншій нафтобазі у місті Ровеньки. Крім того, українська армія регулярно била по стратегічних та логістичних об’єктах у цьому регіоні.

Деякі удари мали на меті знищити місця дислокації як живої сили ворога, так і військової техніки та боєприпасів російської армії. Крім того, варто відзначити численні удари по аеродрому у Луганську, що відбувалося ще до атак Storm Shadow одночасно по летовищах і у Луганську, і у Бердянську на півдні Запорізької області.

Тож, зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися із проханням прокоментувати цю ситуацію, варто говорити про системність атак Збройних сил України на цьому напрямку. Чому ж вони посилилися саме останнього часу?

ЗСУ отримали додаткові потужності

За словами Дмитра Снєгирьова, причина тут проста — до певного моменту у Сил оборони України були обмежені можливості щодо точкових ударів по об’єктах у тилових, окупованих російськими військами регіонах. Фактично, підкреслив експерт, це були лише тактичні ракетні комплекси "Точка-У" ще радянського виробництва.

У цих комплексів невелика дальність обстрілів, тож кількість ударів по інфраструктурних об’єктах в російському тилу була відносно скромною. Втім, після початку повномасштабної війни Україна почала отримувати сучасну західну зброю, зокрема далекобійні ракети — Storm Shadow/SCALP, пізніше ATACMS. Це додало можливостей для ЗСУ, і удари по аеродромах в Луганську та Бердянську уже були завдані саме такою технікою.

Крім того, зараз у Збройних сил України є і така серйозна техніка, як ударні безпілотники. І нічний удар по нафтобазі в Луганську був завданий саме безпілотними літальними апаратами. Як бачимо, номенклатура засобів ураження тилових об’єктів армії РФ збільшилася — і відповідним чином зросла кількість потенційних об’єктів для ураження. Тож зараз ми бачимо наслідки збільшення в складі ЗСУ нової зброї, військової техніки та боєприпасів.

Українська армія не обмежиться повітряними атаками

Російсько-українська війна входить в чергову зимову фазу, що, втім, не зупинить бойові дії на фронті. Принаймні Дмитро Снєгирьов зазначив, що ні Сили оборони України, ні окупаційний контингент російських військ не демонструють можливостей уповільнення чи взагалі зупинки наступальних дій на театрі воєнних дій.

Тому, пояснив експерт, Збройні сили України, безперечно, будуть використовувати ракетно-дронові удари по стратегічно важливих для країни-агресора об’єктах на окупованих територіях. Але при цьому вони не будуть єдиним можливим засобом протидії російським військам. Такі повітряні атаки є частиною більшого, масштабнішого процесу, який працює на звільнення усіх українських територій.

Головною ж метою цих ударів стане послаблення чи повне знищення логістичних можливостей російської армії на окупованих територіях. І удар по нафтобазі у Луганську має уже найближчим часом продемонструвати наслідки у вигляді такого послаблення, причому не у тилу, а на фронті.

Удар по Луганську позначиться на Лимані

Справа в тому, що луганська нафтобаза увесь час повномасштабної російсько-української війни обслуговувала потреби кількох окупаційних угруповань. Йдеться, зокрема, про Другий армійський корпус "ЛНР" та Другу загальновійськову армію власне Російської Федерації.

Повне чи часткове знищення ресурсу паливно-мастильних матеріалів, які зберігалися на момент атаки українських безпілотників на нафтобазі в Луганську, означає, що вищезгадані військові підрозділи країни-агресора у найближчий час отримають менше чи значно менше пального та інших нафтопродуктів.

А це важливо з тієї точки зору, що війська, прив’язані до нафтобази у Луганську, зараз активізувалися на Лиманському напрямку, де намагаються наступати на звільнене рік тому, на початку жовтня 2022 року, українське місто. Тож ця атака обернеться для росіян не тільки "паливним голодом", а і ймовірним уповільненням чи взагалі призупиненням активних наступальних дій на Лиман.

І цей момент буде показовим для театру воєнних дій. Отримавши підтвердження такого успіху, Збройні сили України посилено почнуть атакувати відповідні тилові об’єкти окупаційних військ — зриваючи таким чином агресивні наступальні плани російської армії. Тож збільшення ударної зброї, зброї ураження розширює горизонти повітряних атак ЗСУ, що своєю чергою зменшує шанси окупантів наступати на землі.