Чем обернется для россиян удар украинских дронов по нефтебазе в Луганске

Последствия удара украинских дронов по нефтебазе в оккупированном Луганске. Фото из соцсетей

В ночь на понедельник, 4 декабря, украинские дроны нанесли чувствительный удар по территории нефтебазы в оккупированном Луганске. Чем это обернется российскими войсками и на каком направлении наступление оккупационных сил будет замедлено — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Системные удары по оккупантам в Луганской области

В ночь с 3 на 4 декабря украинская армия совершила успешную атаку на один из ключевых объектов в оккупированной российскими войсками Луганской области. Этим объектом стала нефтебаза в административном центре аннексированного Кремлем украинского региона.

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Это далеко не первая подобная атака сил обороны Украины на российские объекты на оккупированной территории Луганской области. В частности, ранее был нанесен удар по другой нефтебазе, в городе Ровеньки. Кроме того, украинская армия регулярно била по стратегическим и логистическим объектам в этом регионе.

Некоторые удары преследовали цель уничтожить места дислокации как живой силы врага, так и военной техники и боеприпасов российской армии. Кроме того, стоит отметить многочисленные удары по аэродрому в Луганске, происходившему еще до атак Storm Shadow одновременно по аэродромам и в Луганске, и в Бердянске на юге Запорожской области.

Так, отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать эту ситуацию, стоит говорить о системности атак Вооруженных сил Украины в этом направлении. Почему они усилились именно в последнее время?

ВСУ получили дополнительные мощности

По словам Дмитрия Снегирева, причина здесь проста — до определенного момента у Сил обороны Украины были ограничены возможности по точечным ударам по объектам в тыловых, оккупированных российскими войсками регионах. Фактически, подчеркнул эксперт, это были только тактические ракетные комплексы "Точка-У" еще советского производства.

У этих комплексов — небольшая дальность обстрелов, так что количество ударов по инфраструктурным объектам в российском тылу было относительно скромным. Впрочем, после начала полномасштабной войны, Украина начала получать современное западное оружие, в частности, дальнобойные ракеты — Storm Shadow/SCALP, позже ATACMS. Это придало возможности для ВСУ, и удары по аэродромам в Луганске и Бердянске уже были нанесены именно такой техникой.

Кроме того, сейчас у Вооруженных сил Украины есть и такая серьезная техника, как ударные беспилотники. И ночной удар по нефтебазе в Луганске был нанесен именно беспилотными летательными аппаратами. Как видим, номенклатура средств поражения тыловых объектов армии РФ увеличилась и соответствующим образом возросло количество потенциальных объектов для поражения. Сейчас мы видим последствия увеличения в составе ВСУ нового оружия, военной техники и боеприпасов.

Украинская армия не ограничится воздушными атаками

Российско-украинская война входит в очередную зимнюю фазу, что, впрочем, не остановит боевые действия на фронте. По крайней мере Дмитрий Снегирев отметил, что ни Силы обороны Украины, ни оккупационный контингент российских войск не демонстрируют возможностей замедления или вообще остановки наступательных действий на театре военных действий.

Поэтому, объяснил эксперт, Вооруженные силы Украины, безусловно, будут использовать ракетно-дроновые удары по стратегически важным для страны-агрессора объектам на оккупированных территориях. Но при этом они не будут единственным возможным средством противодействия российским войскам. Такие воздушные атаки являются частью более крупного, более масштабного процесса, который работает на освобождение всех украинских территорий.

Главной же целью этих ударов станет ослабление или полное уничтожение логистических возможностей российской армии на оккупированных территориях. И удар по нефтебазе в Луганске должен в ближайшее время продемонстрировать последствия в виде такого ослабления, причем не в тылу, а на фронте.

Удар по Луганску отразится на Лимане

Дело в том, что луганская нефтебаза все время полномасштабной российско-украинской войны обслуживала потребности нескольких оккупационных группировок. Речь идет, в частности, о Втором армейском корпусе "ЛНР" и Второй общевойсковой армии собственно Российской Федерации.

Полное или частичное уничтожение ресурса горюче-смазочных материалов, хранившихся на момент атаки украинских беспилотников на нефтебазе в Луганске, означает, что вышеупомянутые военные подразделения страны-агрессора в ближайшее время получат меньше или значительно меньше горючего и других нефтепродуктов.

А это важно с той точки зрения, что войска, привязанные к нефтебазе в Луганске, сейчас активизировались на Лиманском направлении, где пытаются наступать на освожденный год назад, в начале октября 2022 года, украинский город. Так что эта атака обернется для россиян не только "топливным голодом", но и вероятным замедлением или вообще приостановкой активных наступательных действий на Лиман.

И этот момент будет показателен для театра военных действий. Получив подтверждение такого успеха, Вооруженные силы Украины начнут атаковать соответствующие тыловые объекты оккупационных войск — срывая таким образом агрессивные наступательные планы российской армии. Следовательно, увеличение ударного оружия, оружия поражения расширяет горизонты воздушных атак ВСУ, что в свою очередь уменьшает шансы оккупантов наступать на земле.