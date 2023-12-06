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Во временно оккупированном Луганске умер коллаборант Олег Попов

6 декабря 2023 17:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во временно оккупированном Луганске умер коллаборант Олег Попов
Российский коллаборант Олег Попов. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во временно оккупированном Луганске в результате взрыва скончался коллаборант Олег Попов. Сегодня в захваченном украинском городе он был взорван.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

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Отмечается, что это уже второе покушение на коллаборанта. Автомобиль взорвался неподалеку от стадиона "Авангард".

Уничтоженное авто Попова вблизи стадиона "Авангард". Источник: соцсети

Смерть Попова также подтвердил и запорожский коллаборант Владимир Рогов. По его словам, Попов был взорван умышленно. Однако по сообщению пропагандистского ТАСС, убитый был "экс-депутатом".

Отметим, что впервые на Попова замахнулись осенью прошлого года. Тогда террорист выжил.

Напомним, что ранее в оккупированном украинском Луганске был уничтожен боевик ЛНР Михаил Филипоненко. Он тоже находился в собственном автомобиле.

Также сегодня стало известно, что умер экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива. Тело экс-политика обнаружили в Подмосковье.

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