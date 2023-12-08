Оккупанты в Луганской области отказываются предоставлять медуслуги украинцам без паспортов РФ

Оккупанты вывозят пациентов из больницы. Фото: Reuters

На временно оккупированных территориях с 1 января российские оккупанты не будут оказывать медицинские услуги украинцам без паспортов РФ. "Проэкт" уже стартовал в Старобельске на Луганщине.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Такой "пилотный проект" уже стартовал в Старобельске в Луганской области, где украинцам не предоставляют медицинские услуги без российского паспорта, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам", — заявили в ЦНС.

Там добавили, что таким образом враг проводит сознательную политику геноцида с целью уничтожения украинцев.

"Центр национального сопротивления отмечает, что Движение Сопротивления уже работает над привлечением к ответственности всех, кто причастен к этому процессу. Принять участие в этом процессе может каждый и сообщить о коллаборанте", — добавили в Центре.

К слову, российские оккупанты продолжают принудительно выдавать паспорта жителям оккупированной Луганской области. Таким образом они морально давят на украинцев и заставляют их получать гражданство РФ.

Напомним, ранее мэр Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что почти все оставшиеся в оккупированном городе уже получили российские паспорта. Этот шаг, по его словам, необходим для выживания жителей города, ведь без документов невозможно получить ни медицинскую помощь, ни получить какие-либо услуги, включая финансовую помощь.

Также мы писали, что жители временно оккупированного Лисичанска на Луганщине жалуются на вынуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ безвозмездно. Граждане вынуждены участвовать в восстановлении системы отопления.