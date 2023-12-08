Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты в Луганской области отказываются предоставлять медуслуги украинцам без паспортов РФ arrow

Оккупанты в Луганской области отказываются предоставлять медуслуги украинцам без паспортов РФ

8 декабря 2023 17:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Оккупанты в Луганской области отказываются предоставлять медуслуги украинцам без паспортов РФ
Оккупанты вывозят пациентов из больницы. Фото: Reuters
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

На временно оккупированных территориях с 1 января российские оккупанты не будут оказывать медицинские услуги украинцам без паспортов РФ. "Проэкт" уже стартовал в Старобельске на Луганщине.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Запрет на получение медицинских услуг в оккупированной Луганской области

"Такой "пилотный проект" уже стартовал в Старобельске в Луганской области, где украинцам не предоставляют медицинские услуги без российского паспорта, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам", — заявили в ЦНС.

Там добавили, что таким образом враг проводит сознательную политику геноцида с целью уничтожения украинцев.

"Центр национального сопротивления отмечает, что Движение Сопротивления уже работает над привлечением к ответственности всех, кто причастен к этому процессу. Принять участие в этом процессе может каждый и сообщить о коллаборанте", — добавили в Центре.

К слову, российские оккупанты продолжают принудительно выдавать паспорта жителям оккупированной Луганской области. Таким образом они морально давят на украинцев и заставляют их получать гражданство РФ.

Напомним, ранее мэр Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что почти все оставшиеся в оккупированном городе уже получили российские паспорта. Этот шаг, по его словам, необходим для выживания жителей города, ведь без документов невозможно получить ни медицинскую помощь, ни получить какие-либо услуги, включая финансовую помощь.

Также мы писали, что жители временно оккупированного Лисичанска на Луганщине жалуются на вынуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ безвозмездно. Граждане вынуждены участвовать в восстановлении системы отопления.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме