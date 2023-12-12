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Принудительная паспортизация украинцев на ВОТ продолжается — что снова придумал враг

12 декабря 2023 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Принудительная паспортизация украинцев на ВОТ продолжается — что снова придумал враг
Мужчина держит российский паспорт в руках. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики продолжают воевать с населением на временно оккупированных территориях, прибегая к принудительным мерам паспортизации местных жителей. В этот раз враг решил запретить ездить на автомобилях с украинскими номерами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"На временно оккупированных территориях будет запрещено с 1 января 2024 движение автотранспорта с украинскими номерами. Враг продолжает политику принудительной паспортизации региона, ведь для замены номера необходимо иметь паспорт РФ", — говорится в сообщении.

В Центре объяснили, что перемещаться на временно оккупированной территории можно тем, кто имеет пропуск от оккупационной администрации. Этот "документ" действует до конца года, а с 1 января его могут также выдать "только при наличии красной макулатуры".

"Обращаем внимание, что россияне могут выдавать свои бумажки и имитировать поддержку сколько угодно, но это не изменяет факта того, что они оккупанты и враги для большинства местного населения. Следовательно, каждое движение их фиксируется, а Движение Сопротивления продолжает свою деятельность", — добавили в Сопротивления.

Напомним, что на временно оккупированных территориях российские оккупанты не будут предоставлять медицинские услуги украинцам без паспортов РФ. Известно, когда враг планирует претворить этот замысел в жизнь.

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