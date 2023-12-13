Є смертельні випадки — на ТОТ Луганщини люди замерзають без опалення

Жінка з дитиною гріються біля електробатареї. Фото: УНІАН

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області "докерувалися" до того, що люди вмирають від холоду. Мешканці багатьох багатоквартирних будинків сидять без опалення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"На тимчасово окупованих територіях Луганської області люди замерзають без опалення. Зокрема в регіоні вже фіксуються смертельні випадки. Причиною є конфлікт між так званим державним підприємством "Луганськгаз" з окупаційної адміністрації, яка нібито не виплачує гроші за спожите блакитне паливо", — йдеться в повідомленні.

У Центрі додали, що обидві сторони конфлікту не зважають на проблеми населення та фактично воюють за вплив в регіоні за підтримки звезених силовиків РФ.

Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області, скаржаться на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно. Громадяни змушені брати участь у відновленні системи опалення.

Також ми писали, що окупанти продовжують примусово видавати паспорти жителям окупованої Луганської області. Таким чином вони морально тиснуть на українців та змушують їх отримувати громадянство РФ.