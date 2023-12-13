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Є смертельні випадки — на ТОТ Луганщини люди замерзають без опалення

13 грудня 2023 01:42
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Інна Буряк
редактор
Є смертельні випадки — на ТОТ Луганщини люди замерзають без опалення
Жінка з дитиною гріються біля електробатареї. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області "докерувалися" до того, що люди вмирають від холоду. Мешканці багатьох багатоквартирних будинків сидять без опалення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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"На тимчасово окупованих територіях Луганської області люди замерзають без опалення. Зокрема в регіоні вже фіксуються смертельні випадки. Причиною є конфлікт між так званим державним підприємством "Луганськгаз" з окупаційної адміністрації, яка нібито не виплачує гроші за спожите блакитне паливо", — йдеться в повідомленні.

У Центрі додали, що обидві сторони конфлікту не зважають на проблеми населення та фактично воюють за вплив в регіоні за підтримки звезених силовиків РФ.

Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області, скаржаться на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно. Громадяни змушені брати участь у відновленні системи опалення.

Також ми писали, що окупанти продовжують примусово видавати паспорти жителям окупованої Луганської області. Таким чином вони морально тиснуть на українців та змушують їх отримувати громадянство РФ.

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