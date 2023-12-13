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Есть смертельные случаи — на ТОТ Луганщины люди замерзают без отопления

13 декабря 2023 01:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Есть смертельные случаи — на ТОТ Луганщины люди замерзают без отопления
Женщина с ребенком греются у электробатареи. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганской области "доруководились" до того, что люди умирают от холода. Жители многих многоквартирных домов сидят без отопления.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"На временно оккупированных территориях Луганской области люди замерзают без отопления. В частности, в регионе уже фиксируются смертельные случаи. Причиной является конфликт между так называемым государственным предприятием "Луганскгаз" из оккупационной администрации, которая якобы не выплачивает деньги за потребленное голубое топливо", — говорится в сообщении. 

В Центре добавили, что обе стороны конфликта не учитывают проблемы населения и фактически воюют за влияние в регионе при поддержке свезенных силовиков РФ.

Напомним, что жители временно оккупированного Лисичанска Луганской области жалуются на вынуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ бесплатно. Граждане вынуждены участвовать в восстановлении системы отопления.

Также мы писали, что оккупанты продолжают принудительно выдавать паспорта жителям оккупированной Луганской области. Таким образом, они морально давят на украинцев и заставляют их получать гражданство РФ.

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