Россияне похищают людей семьями на временно оккупированных территориях

Жители временно оккупированных территорий. Фото: росСМИ

Российские захватчики продолжают внедрять репрессивные меры в отношении жителей временно оккупированных территорий. Враг похищает целые семьи.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Россияне похищают людей семьями, просто по наводке коллаборантов, в подозрениях в нелояльности к оккупантам. Нередко жертвами доносов являются те, к кому у коллаборантов личная неприязнь", — говорится в сообщении.

В Центре рассказали, что в "немилость" врага попадают "экстремисты" и "государственные предатели". Больше всего людей похитили во временно оккупированном Крыму.

"На прошлой неделе было похищено более 50 человек, больше всего в АР Крым. К задержанным во многих случаях не пускают родственников", — отметили подпольщики.

Однако в Сопротивлении также заверили, что все причастные будут наказаны соответственно.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый полицейский и сотрудник ФСБ, причастный к репрессиям украинцев установлен и только дело времени, когда его карьера закончится", — добавили партизаны.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты усиливают репрессии против местного населения. Это связано с подготовкой к президентским выборам в России.