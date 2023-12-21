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В Херсонской области оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика за фотографию

21 декабря 2023 13:50
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Херсонской области оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика за фотографию
Российские военные. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Российские военные на Корсунских дачах Херсонской области в Новокаховской общине расстреляли 13-летнего мальчика около недели назад. Причиной стало якобы наличие фото техники окупантов в телефоне убитого.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Мальчик жил на Корсунских дачах на границе с Крынками. По сообщению местных, у мальчика якобы обнаружили на телефоне снятую российскую технику.

"Мальчика 13-летнего застрелили на глазах у матери. Мать там пыталась жизнь укоротить себе. Ей не позволили это сделать, и где-то она в лес побежала и так и не вернулась. И уже 4 дня матери нет", — сообщил Владимир Коваленко.

Известно, что родители мальчика были разведены, он жил только с мамой и уже с детства помогал ей и зарабатывал деньги.

"Такой умный ребенок, говорят, в 13 лет он ходил на поля, чтобы собирать черешню, клубнику. Зарабатывал, помогал маме", — рассказал мэр Новой Каховки.

Директор местной школы говорит, неоднократно говорили матери с сыном выезжать с оккупированной территории, однако не успели.

По сообщениям местных, мальчика пришлось собирать по частям, чтобы хоть как-то похоронить.

Напомним, россияне целыми семьями похищают людей на временно оккупированных территориях.

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