На Херсонському напрямку окупанти відступили після 30 провальних штурмів, — Генштаб

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 666 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли та невдалі штурми, а бійці ЗСУ ефектно знищують ворога та його техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 16 атак РФ в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Лиманському напрямку українськими захисниками відбито 13 атак російських окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ відбили сім атак загарбників біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати окупантів, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Воїни ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

"Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", — йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українськими військовими відбито десять атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили шість атак РФ західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

"На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій", — розповіли у Генштабі ЗСУ.

Ворог отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, а також наносять вогневе ураження по тилах противника.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, армія Росії та бойовики "ДНР" на Авдіївському напрямку продовжують тиснути на українських оборонців і, попри втрати, формують зведені роти з майже знищених підрозділів. Водночас українським армійцям вдається майстерно та якісно залучати всі наявні ресурси.

Також ми писали, що до українських захисників вчора, 20 грудня, прибула нова партія військової допомоги від Литви. Туди увійшло польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.