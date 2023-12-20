Деталі майбутнього контрнаступу ЗСУ, що для цього потрібно

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Днями авторитетне німецьке видання Die Welt написало про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не хотів розпочинати контрнаступ-2023 за відсутності необхідної кількості військової техніки, а тепер готує повноцінний контрнаступ на наступний рік. Яким може бути контрнаступ-2024 і на якому напрямку — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Контрнаступ-2023 — не провал

Ближче до кінця осені з’явилися розмови про те, що нинішній контрнаступ Збройних сил України нібито не є успішним. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням прокоментувати цю ситуацію, упевнений, що подібні заяви є некоректними.

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Причина цього — відсутність усієї необхідної для повноцінного контрнаступу техніки. Зокрема, американських винищувачів F-16 — а без переваги у повітрі розраховувати на стрімке подолання ешелонованої російської оборони було б дуже наївно.

Крім того, наголосили у Die Welt, 95% західної техніки, яку вже передали у розпорядження ЗСУ, залишаються невикористаними. Тож говорити, що в тих умовах, які мали місце, нинішні результати контрнаступу — неуспішні, це не визнавати очевидного.

Чи можливий контрнаступ-2024

Дмитро Снєгирьов упевнений, що наступного року Сили оборони України цілком здатні на проведення повноцінного контрнаступу, із широким використанням наземної техніки та перевагою у повітрі. Втім, все залежатиме перш за все від західних партнерів України, тобто від того, скільки і якої саме техніки вони нададуть ЗСУ для цього контрнаступу.

Стаття ж, опублікована у німецькому виданні, відіграла дуже важливу роль, спростувавши чутки про те, що у Генерального штабу ЗС України немає планів на військову кампанію в 2024 році. Плани, як ми бачимо із публікації, є, плани амбітні і цілком реалістичні.

Іншим важливим аспектом у контексті можливого контрнаступу у наступному році є питання місця проведення контрнаступу. Простіше кажучи — на якому саме напрямку будуть відбуватися ці дії? І тут, на думку Дмитра Снєгирьова, можна говорити відразу про кілька перспективних ділянок фронту.

Де саме може відбутися контрнаступ наступного року

Найпершим і найочевиднішим варіантом, на думку експерта, є мелітопольський напрямок на Півдні. На цій ділянці фронту Збройні сили України, навіть у обмеженій технічній комплектації, зуміли відбити у російських окупантів плацдарм, який цілком можна буде використати для наступного удару по російських позиціях.

До того ж, прорив щонайменше частини "лінії Суровікіна" є перевагою цього напрямку — в наступному році доведеться проходити менше оборонних укріплень окупаційних військ. До того ж, в районі Мелітополя проходить траса на Маріуполь, яка є фактично єдиним повноцінним сухопутним логістичним шляхом на Херсонщину та Крим.

Другим таким напрямком може стати лівобережна частина Херсонської області. Однією із основних переваг цієї ділянки фронту є те, що тут росіяни не звели таких масштабних укріплень, як у Запорізькій області.

Крім того, десант українських морпіхів і подальші успішні дії Сил оборони в районі села Кринки на лівому березі Дніпра, де окупанти уже кілька місяців не можуть нічого зробити із українськими героями, свідчать про те, що сила окупаційного контингента тут не настільки велика, як про це пишуть деякі західні ЗМІ.

Втім, підкреслив Дмитро Снєгирьов, контрнаступ Збройних сил України 2024 року може відбутися не тільки не південних ділянках театру воєнних дій, а і на Сході. Зокрема, непоганим місцем для контрнаступальних дій може стати вугледарський напрямок.

Від Вугледара до Маріуполя і узбережжя Азовського моря — якихось 70 кілометрів. А Волноваху, яка є основним військово-транспортним хабом окупаційного контингенту, відділяє від Вугледара ще менше, близько 40 кілометрів. Тож можна припустити, що Генштаб ЗСУ врешті надасть перевагу повноцінному наступу на території Донеччини.

Що на нас чекає узимку

Говорити про те, що росіяни спробують протидіяти майбутньому контрнаступу Збройних сил України, некоректно, вважає Дмитро Снєгирьов. Бо росіяни уже активізувалися на кількох напрямках у Донецькій області. Це потрібно окупантам, зокрема, і для того, аби відволікти, відтягнути основні сили української армії від підготовки до майбутнього наступу.

Узимку росіяни, на думку військового експерта, не припинять наступати. І спробують до весни, тобто до часу початку гіпотетичного контрнаступу ЗСУ, захопити усю територію Донецької області. Саме тому вони активізувалися якраз під Вугледаром, а також районі Авдіївки та Мар’їнки — це потрібно росіянам для того, аби просунутися далі, вийти на Курахове, Слов’янськ та Краматорськ.

Одним словом, український контрнаступ 2024 року, який відрізнятиметься від літньо-осінньої кампанії року поточного, цілком можливий. Але основною умовою для його успішного проходження є повноцінна військово-технічна допомога західних партнерів, без якої здійснити швидкий прорив російської оборони Збройним силам України буде непросто.