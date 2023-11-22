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Залужний вперше взяв участь у Рамштайні — підсумки від головнокомандувача ЗСУ

22 листопада 2023 23:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Залужний вперше взяв участь у Рамштайні — підсумки від головнокомандувача ЗСУ
Головком ЗСУ Валерій Залужний під час засідання "Рамштайн". Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн". Під час засідання він розповів про ситуацію на полі бою, а також розповів про плани російської армії.

Про це він написав у Telegram.

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Підсумки "Рамштайну" від Залужного

Залужний проінформував іноземних партнерів щодо ситуації на полі бою. Він зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована.

Залужний вперше взяв участь у Рамштайні — підсумки від головнокомандувача ЗСУ
Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров на засіданні "Рамштайну". Джерело: соцмережі

"Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час", — заявив він.

Залужний вперше взяв участь у Рамштайні — підсумки від головнокомандувача ЗСУ
Голова ГУР Кирило Буданов на засіданні "Рамштайн". Джерело: соцмережі

Також головком українських військ висловив вдячність партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка значно  позиції та можливості української армії.

Залужний вперше взяв участь у Рамштайні — підсумки від головнокомандувача ЗСУ
Українська делегація на засіданні "Рамштайн". 

"Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові", — каже наостанок Залужний. 

Залужний вперше взяв участь у Рамштайні — підсумки від головнокомандувача ЗСУ
Пост Залужного. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що сьогодні міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його словами, на засіданні були оголошені пакети військової допомоги від партнерів.

Водночас президент України Володимир Зеленський та Валерій Залужний привітали військових з Днем сержантів і старшин ЗСУ. 

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