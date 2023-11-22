Залужний вперше взяв участь у Рамштайні — підсумки від головнокомандувача ЗСУ

Головком ЗСУ Валерій Залужний під час засідання "Рамштайн". Фото: соцмережі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн". Під час засідання він розповів про ситуацію на полі бою, а також розповів про плани російської армії.

Про це він написав у Telegram.

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Залужний проінформував іноземних партнерів щодо ситуації на полі бою. Він зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована.

Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров на засіданні "Рамштайну". Джерело: соцмережі

"Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час", — заявив він.

Голова ГУР Кирило Буданов на засіданні "Рамштайн". Джерело: соцмережі

Також головком українських військ висловив вдячність партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка значно позиції та можливості української армії.

Українська делегація на засіданні "Рамштайн".

"Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові", — каже наостанок Залужний.

Пост Залужного. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що сьогодні міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його словами, на засіданні були оголошені пакети військової допомоги від партнерів.

Водночас президент України Володимир Зеленський та Валерій Залужний привітали військових з Днем сержантів і старшин ЗСУ.