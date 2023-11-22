Залужний вперше взяв участь у Рамштайні — підсумки від головнокомандувача ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн". Під час засідання він розповів про ситуацію на полі бою, а також розповів про плани російської армії.
Про це він написав у Telegram.
Підсумки "Рамштайну" від Залужного
Залужний проінформував іноземних партнерів щодо ситуації на полі бою. Він зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована.
"Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час", — заявив він.
Також головком українських військ висловив вдячність партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка значно позиції та можливості української армії.
"Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові", — каже наостанок Залужний.
Нагадаємо, що сьогодні міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його словами, на засіданні були оголошені пакети військової допомоги від партнерів.
Водночас президент України Володимир Зеленський та Валерій Залужний привітали військових з Днем сержантів і старшин ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!