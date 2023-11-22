Patriot, керовані ракети та боєприпаси — Умєров розповів про результати "Рамштайну"
Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його словами, на засіданні були оголошені пакети військової допомоги від партнерів.
Про це пише пресслужба Міноборони.
"Кожен наданий Україні боєприпас — це можливість знищити опорний пункт ворога", — наголосив він під час зустрічі.
Нова коаліція щодо ППО
Зазначається, що на засіданні учасники сформували нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. В цій коаліції під назвою Ground-Based Air Defence беруть участь 20 країн, лідерами стали Німеччина та Франція.
Також внаслыдок вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини було оголошено допомогу на 1,4 мільярда доларів, до неї входять:
- системи IRIS-T з керованими ракетами,
- 8 тисяч нових протитанкових мін,
- один комплект системи Patriot,
- додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.
Які країни ще надали допомогу
За словами Умєрова, така військова допомога має надійти Україні до середини грудня.
"Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні. Лідер ІТ-коаліції Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу в розмірі 10 мільйонів євро. Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі", — додав міністр оборони.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів, яку суму отримав Київ з квітня минулого року від країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України. За його словами, йдеться про понад 80 мільярдів доларів.
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