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Patriot, керовані ракети та боєприпаси — Умєров розповів про результати "Рамштайну"

22 листопада 2023 23:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Patriot, керовані ракети та боєприпаси — Умєров розповів про результати "Рамштайну"
Засідання "Рамштайну". Фото: Міноборони
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його словами, на засіданні були оголошені пакети військової допомоги від партнерів.

Про це пише пресслужба Міноборони.

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"Кожен наданий Україні боєприпас — це можливість знищити опорний пункт ворога", — наголосив він під час зустрічі.

Нова коаліція щодо ППО

Зазначається, що на засіданні учасники сформували нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. В цій коаліції під назвою Ground-Based Air Defence беруть участь 20 країн, лідерами стали Німеччина та Франція.  

підсумки Рамштайну від Умєрова
Засідання "Рамштайну". Фото: Міноборони

Також внаслыдок вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини було оголошено допомогу на 1,4 мільярда доларів, до неї входять:

  • системи IRIS-T з керованими ракетами,
  • 8 тисяч нових протитанкових мін,
  • один комплект системи Patriot,
  • додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

Які країни ще надали допомогу

За словами Умєрова, така військова допомога має надійти Україні до середини грудня.

підсумки Рамштайну від Умєрова
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

"Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні. Лідер ІТ-коаліції Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу в розмірі 10 мільйонів євро. Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі", — додав міністр оборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів, яку суму отримав Київ з квітня минулого року від країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України. За його словами, йдеться про понад 80 мільярдів доларів. 

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