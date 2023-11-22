Patriot, управляемые ракеты и боеприпасы — Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

Заседание "Рамштайна". Фото: Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров подвел итоги 17-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его словам, на заседании были объявлены пакеты военной помощи от партнеров.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

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"Каждый предоставленный Украине боеприпас — это возможность уничтожить опорный пункт врага", — подчеркнул он во время встречи.

Новая коалиция по ПВО

Отмечается, что на заседании участники сформировали новую коалицию наземных средств противовоздушной обороны. В этой коалиции под названием Ground-Based Air Defence участвуют 20 стран, лидерами стали Германия и Франция.

Заседание "Рамштайна". Фото: Минобороны

Также в результате вчерашнего визита министра обороны Германии была объявлена помощь на 1,4 миллиарда долларов, в нее входят:

системы IRIS-T с управляемыми ракетами,

8 тысяч новых противотанковых мин,

один комплект системы Patriot,

дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

Какие страны еще оказали помощь

По словам Умерова, такая военная помощь должна поступить Украине до середины декабря.

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны

"Нидерланды подготовили 2 млрд евро на военную помощь Украине. Лидер IТ-коалиции Эстония предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность IТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро. Британия и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в Черном море", — добавил министр обороны.

Напомним, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал, какую сумму получил Киев с апреля прошлого года от стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины. По его словам, речь идет о более чем 80 миллиардах долларов.