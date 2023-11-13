Залужний розповів командувачу армії США про фронт і зимові потреби України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Facebook/CinCAFU

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Військові обговорили ситуацію на фронті, плани України на зиму та багато іншого.

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram-каналі.

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"Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована", — написав він.

Залужний розповів, що Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Також, за його словами, обговорили з генералом Брауном плани ЗСУ на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім йшлося про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БпЛА.

"Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів", — зазначив Залужний.

Крім того, український генерал висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із першою річницею звільнення Херсона від російських окупантів. За словами Залужного, він вдячний воїнам та місцевим жителям за їхню мужність та стійкість.