Залужний привітав із річницею визволення Херсона — вражаюче відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Офіс Президента

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із першою річницею звільнення Херсона від російських окупантів. За словами Залужного, він вдячний воїнам та місцевим жителям за їхню мужність та стійкість.

Про це Залужний повідомив у соцмережах.

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Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що 11 листопада Україна відзначає першу річницю визволення Херсона. Це день, коли ЗСУ звільнили місто від російських окупантів.

"Я вдячний нашим відважним воїнам та місцевим жителям за їхню сміливість та стійкість", — сказав Залужний.

Також військовий зазначив, що сьогодні з українським жовто-блакитним прапором, що майорить над Херсоном, ми невпинно продовжуємо захищати і відстоювати українську землю.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів Херсона у зв'язку з першими роковинами звільнення міста від російських окупантів. За словами гаранта, Херсон став містом людей, які не підкорилися ворожій силі.