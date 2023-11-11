Залужный поздравил с годовщиной освобождения Херсона — впечатляющее видео
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с первой годовщиной освобождения Херсона от российских оккупантов. По словам Залужного, он благодарен воинам и местным жителям за их мужество и стойкость.
Об этом Залужный сообщил в соцсетях.
Впечатляющее видео Валерия Залужного в годовщину освобождения Херсона
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что 11 ноября Украина отмечает первую годовщину освобождения Херсона. Это день, когда ВСУ освободили город от российских оккупантов.
"Я благодарен нашим отважным воинам и местным жителям за их смелость и стойкость", — сказал Залужный.
Также военный указал, что сегодня с украинским желто-голубым флагом, развевающемся над Херсоном, мы неустанно продолжаем защищать и отстаивать украинскую землю.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Херсона в связи с первой годовщиной освобождения города от российских оккупантов. По словам гаранта, Херсон стал городом людей, которые не подчинились вражеской силе.
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