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Залужный поздравил с годовщиной освобождения Херсона — впечатляющее видео

11 ноября 2023 14:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Залужный поздравил с годовщиной освобождения Херсона — впечатляющее видео
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с первой годовщиной освобождения Херсона от российских оккупантов. По словам Залужного, он благодарен воинам и местным жителям за их мужество и стойкость.

Об этом Залужный сообщил в соцсетях.

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Главнокомандующий ВСУ сообщил, что 11 ноября Украина отмечает первую годовщину освобождения Херсона. Это день, когда ВСУ освободили город от российских оккупантов.

"Я благодарен нашим отважным воинам и местным жителям за их смелость и стойкость", — сказал Залужный.

Также военный указал, что сегодня с украинским желто-голубым флагом, развевающемся над Херсоном, мы неустанно продолжаем защищать и отстаивать украинскую землю. 

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Херсона в связи с первой годовщиной освобождения города от российских оккупантов. По словам гаранта, Херсон стал городом людей, которые не подчинились вражеской силе.

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