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Залужный рассказал командующему армией США о фронте и зимних потребностях Украины

13 ноября 2023 22:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Залужный рассказал командующему армией США о фронте и зимних потребностях Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Facebook/CinCAFU
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Военные обсудили ситуацию на фронте, планы Украины на зиму и многое другое.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram-канале.

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"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая" , — написал он.

Залужный рассказал, что Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

Также, по его словам, обсудили с генералом Брауном планы ВСУ на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинского войска. В первую очередь, речь шла о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БпЛА.

"Обсудили вопросы подготовки наших военнослужащих и возобновление боеспособности подразделений", — отметил Залужный.

Кроме того, украинский генерал поблагодарил американских партнеров за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором.

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Скриншот поста Залужного

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с первой годовщиной освобождения Херсона от российских оккупантов. По словам Залужного, он благодарен воинам и местным жителям за их мужество и стойкость.

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