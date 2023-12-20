Детали будущего контрнаступления ВСУ, что для этого нужно

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На днях авторитетное немецкое издание Die Welt написало о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не хотел начинать контрнаступление-2023 в отсутствие необходимого количества военной техники, а теперь готовит полноценное контрнаступление на следующий год. Каким может быть контрнаступление-2024 и на каком направлении читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Контрнаступление-2023 — не провал

Ближе к концу осени появились разговоры о том, что нынешнее контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы не успешно. Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать эту ситуацию, уверен, что подобные заявления некорректны.

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Причина этого — отсутствие всей необходимой для полноценного контрнаступления техники. В частности, американских истребителей F-16 — без преимущества в воздухе рассчитывать на стремительное преодоление эшелонированной российской обороны было бы очень наивно.

Кроме того, отметили в Die Welt, 95% западной техники, уже переданной в распоряжение ВСУ, остаются неиспользованными. Так что говорить, что в тех условиях, которые имели место, нынешние результаты контрнаступления неуспешны, это не признавать очевидного.

Возможно ли контрнаступление-2024

Дмитрий Снегирев уверен, что в следующем году Силы обороны Украины вполне способны на проведение полноценного контрнаступления с широким использованием наземной техники и преимуществом в воздухе. Впрочем, все будет зависеть, прежде всего, от западных партнеров Украины, то есть от того, сколько и какой именно техники они предоставят ВСУ для этого контрнаступления.

Статья же, опубликованная в немецком издании, сыграла очень важную роль, опровергнув слухи о том, что у Генерального штаба ВС Украины нет планов на военную кампанию в 2024 году. Планы, как мы видим из публикации, есть, планы амбициозные и вполне реалистичные.

Другим важным аспектом в контексте возможного контрнаступления в следующем году есть вопрос места проведения контрнаступления. Проще говоря — на каком направлении будут происходить эти действия? И здесь, по мнению Дмитрия Снегирева, можно говорить сразу о нескольких перспективных участках фронта.

Где именно может произойти контрнаступление в следующем году

Самым первым и очевидным вариантом, по мнению эксперта, является мелитопольское направление на Юге. На этом участке фронта Вооруженные силы Украины, даже в ограниченной технической комплектации, сумели отразить у российских оккупантов плацдарм, который вполне можно будет использовать для последующего удара по российским позициям.

К тому же прорыв по меньшей мере части "линии Суровикина" является преимуществом этого направления — в следующем году придется проходить меньше оборонительных укреплений оккупационных войск. К тому же, в районе Мелитополя проходит трасса на Мариуполь, фактически единственный полноценный сухопутный логистический путь на Херсонщину и Крым.

Вторым таким направлением может стать левобережная часть Херсонской области. Одним из основных преимуществ этого участка фронта является то, что здесь россияне не построили таких масштабных укреплений, как в Запорожской области.

Кроме того, десант украинских морпехов и последующие успешные действия Сил обороны в районе села Крынки на левом берегу Днепра, где оккупанты уже несколько месяцев не могут ничего сделать с украинскими героями, свидетельствуют о том, что сила оккупационного контингента здесь не столь велика, как об этом пишут некоторые западные СМИ.

Впрочем, подчеркнул Дмитрий Снегирев, контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2024 году может произойти не только на южных участках театра военных действий, но и на Востоке. В частности, хорошим местом для контрнаступательных действий может стать угледарское направление.

От Угледара до Мариуполя и побережья Азовского моря — 70 километров. Волноваху, который является основным военно-транспортным хабом оккупационного контингента, отделяет от Угледара еще меньше, около 40 километров. Поэтому можно предположить, что Генштаб ВСУ в конечном счете предпочтет полноценное наступление на территории Донбасса.

Что нас ждет зимой

Говорить о том, что россияне попытаются противодействовать будущему контрнаступлению Вооруженных сил Украины, некорректно, считает Дмитрий Снегирев. Потому что россияне уже активизировались на нескольких направлениях в Донецкой области. Это нужно оккупантам, в частности, и для того, чтобы отвлечь отвлечь основные силы украинской армии от подготовки к будущему наступлению.

Зимой россияне, по мнению военного эксперта, не перестанут наступать. И попытаются к весне, то есть ко времени начала гипотетического контрнаступления ВСУ, захватить всю территорию Донецкой области. Именно поэтому они активизировались как раз под Угледаром, а также в районе Авдеевки и Марьинки — это нужно россиянам для того, чтобы продвинуться дальше, выйти на Курахово, Славянск и Краматорск.

Одним словом, украинское контрнаступление 2024 года, которое будет отличаться от летне-осенней кампании текущего года, вполне возможно. Но основным условием его успешного прохождения является полноценная военно-техническая помощь западных партнеров, без которой осуществить быстрый прорыв российской обороны Вооруженным силам Украины будет непросто.