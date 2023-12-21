На Херсонском направлении оккупанты отступили после 30 провальных штурмов, — Генштаб

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 666 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы и неудачные штурмы, а бойцы ВСУ эффектно уничтожают врага и его технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, а также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак РФ в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

На Лиманском направлении украинскими защитниками отражены 13 атак российских оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ отразили семь атак захватчиков возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать оккупантов, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Воины ВСУ стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

"Силы обороны отбили 14 атак противника в районах Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими военными отбиты десять атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении ВСУ отразили шесть атак РФ западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

"На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Враг получил достойный отпор и с потерями отступил. Украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, а также наносят огневое поражение по тылам противника.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, армия России и боевики "ДНР" на Авдеевском направлении продолжают давить на украинских защитников и, несмотря на потери, формируют сводные роты из почти уничтоженных подразделений. В то же время, украинским армейцам удается мастерски и качественно привлекать все имеющиеся ресурсы.

Также мы писали, что украинским защитникам вчера, 20 декабря, прибыла новая партия военной помощи от Литвы. Туда вошло полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.