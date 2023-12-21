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На Херсонском направлении оккупанты отступили после 30 провальных штурмов, — Генштаб

21 декабря 2023 07:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Херсонском направлении оккупанты отступили после 30 провальных штурмов, — Генштаб
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 666 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы и неудачные штурмы, а бойцы ВСУ эффектно уничтожают врага и его технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, а также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак РФ в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

На Лиманском направлении украинскими защитниками отражены 13 атак российских оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ отразили семь атак захватчиков возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать оккупантов, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Воины ВСУ стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

"Силы обороны отбили 14 атак противника в районах Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими военными отбиты десять атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении ВСУ отразили шесть атак РФ западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

"На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Враг получил достойный отпор и с потерями отступил. Украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, а также наносят огневое поражение по тылам противника.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, армия России и боевики "ДНР" на Авдеевском направлении продолжают давить на украинских защитников и, несмотря на потери, формируют сводные роты из почти уничтоженных подразделений. В то же время, украинским армейцам удается мастерски и качественно привлекать все имеющиеся ресурсы.

Также мы писали, что украинским защитникам вчера, 20 декабря, прибыла новая партия военной помощи от Литвы. Туда вошло полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.

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