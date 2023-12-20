ЗСУ отримали нову партію військової допомоги від Литви — що увійшло

Військова допомога від Литви. Фото: міноборони Литви

До українських захисників сьогодні, 20 грудня, прибула нова партія військової допомоги від Литви. Туди увійшло польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.

Про це повідомляє міноборони Литви.

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"Сьогодні до Збройних Сил України надійшла ще одна партія необхідного обладнання для польової служби та десятки тисяч упаковок сухих пайків", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що Литва, як і раніше прагне допомогти Україні, розуміючи важливість такої допомоги взимку.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України проти жорстокого агресора. Кожен наш пакет підтримки — це додатковий крок до перемоги", — сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Скриншот допису міноборони Литви

Нагадаємо, що 15 грудня Литва передала в Україну новий пакет військової допомоги. Міноборони та Збройні сили країни продовжують підтримувати Київ.

Також повідомлялося, що у Литві відремонтували перші танки Leopard 2 для ЗСУ, які було пошкоджено під час бойових дій в Україні. Незабаром їх буде повернено на фронт.

Крім того, у Литві зацікавлені в співпраці з Україною у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості. Про це заявили представники оборонного відомства під час зустрічі із заступником міністра оборони України Юрієм Джигирою у Литві.