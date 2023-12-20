ВСУ получили новую партию военной помощи от Литвы — что вошло

Военная помощь от Литвы. Фото: минобороны Литвы

К украинским защитникам сегодня, 20 декабря, прибыла новая партия военной помощи от Литвы. Туда вошло полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.

Об этом сообщает минобороны Литвы.

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"Сегодня в Вооруженные силы Украины поступила еще одна партия необходимого оборудования для полевой службы и десятки тысяч упаковок сухих пайков", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Литва по-прежнему стремится помочь Украине, понимая важность такой помощи зимой.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы облегчить тяжелую борьбу Украины против жестокого агрессора. Каждый наш пакет поддержки - это дополнительный шаг к победе", — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Скриншот поста минобороны Литвы

Напомним, что 15 декабря Литва передала в Украину новый пакет военной помощи. Минобороны и вооруженные силы страны продолжают поддерживать Киев.

Также сообщалось, что в Литве отремонтировали первые танки Leopard 2 для ВСУ, поврежденные во время боевых действий в Украине. Вскоре они будут возвращены на фронт.

Кроме того, в Литве заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в области исследований и разработок оборонной промышленности. Об этом заявили представители оборонного ведомства во время встречи с замминистра обороны Украины Юрием Джигирой в Литве.