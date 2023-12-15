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У Литві відремонтували перші танки Leopard 2, які були пошкоджені на війні

15 грудня 2023 18:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Литві відремонтували перші танки Leopard 2, які були пошкоджені на війні
В Литві випробовують роботу українських танків Leopard 2. Фото: Міністерство оборони Литви
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Литві відремонтували перші танки Leopard 2 для ЗСУ, які було пошкоджено під час бойових дій в Україні. Незабаром їх буде повернено на фронт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

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Зазначається, що роботу танків, які були відремонтовані, показали на полігоні в Гайжюнай, який належить литовській армії. 

"Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою. Сьогодні ми можемо побачити, який вигляд має відремонтований і відроджений потужний танк, який незабаром буде повернуто Україні", — наголосив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

робота танків у Литві
В Литві випробовують роботу українських танків Leopard 2. Фото: Міністерство оборони Литви

Проте у відомстві не уточнили, скільки саме танків було відремонтовано в Литві. Там лише зазначили, що їхнім ремонтом займалася компанія Little Defense Services (LDS). 

Що відомо про підприємство, яке займається ремонтом техніки в Литві

Як відомо, цю компанію створили в Литві у 2022 році два найбільші виробники військової техніки в Європі, а саме німецькі компанії — Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann.

робота танків у Литві
В Литві випробовують роботу українських танків Leopard 2. Фото: Міністерство оборони Литви

Це підприємство займається обслуговуванням і ремонтом бойових машин, які перебувають на озброєнні сил союзників НАТО, дислокованих у регіоні країн Балтійського моря. 

Крім того, на ньому можуть обслуговувати таку техніку:

  • бронемашини Boxer, PUMA,
  • БРЕМ Bergepanzer,
  • різні версії танків Leopard 2,
  • 155-мм самохідні гаубиці PzH2000.

Наголосимо, що Польща теж займається ремонтом українських танків Leopard.

Нагадаємо, раніше у Німеччині бюджетний комітет Бундестагу схвалив рамкову угоду з французькою компанією про виробництво боєприпасів для України. Компанія має виготовити 68 тисяч фугасних снарядів 155-мм для Збройних сил України за 278 млн євро.

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