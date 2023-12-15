У Литві відремонтували перші танки Leopard 2, які були пошкоджені на війні

В Литві випробовують роботу українських танків Leopard 2. Фото: Міністерство оборони Литви

У Литві відремонтували перші танки Leopard 2 для ЗСУ, які було пошкоджено під час бойових дій в Україні. Незабаром їх буде повернено на фронт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

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Зазначається, що роботу танків, які були відремонтовані, показали на полігоні в Гайжюнай, який належить литовській армії.

"Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою. Сьогодні ми можемо побачити, який вигляд має відремонтований і відроджений потужний танк, який незабаром буде повернуто Україні", — наголосив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

В Литві випробовують роботу українських танків Leopard 2. Фото: Міністерство оборони Литви

Проте у відомстві не уточнили, скільки саме танків було відремонтовано в Литві. Там лише зазначили, що їхнім ремонтом займалася компанія Little Defense Services (LDS).

Що відомо про підприємство, яке займається ремонтом техніки в Литві

Як відомо, цю компанію створили в Литві у 2022 році два найбільші виробники військової техніки в Європі, а саме німецькі компанії — Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann.

В Литві випробовують роботу українських танків Leopard 2. Фото: Міністерство оборони Литви

Це підприємство займається обслуговуванням і ремонтом бойових машин, які перебувають на озброєнні сил союзників НАТО, дислокованих у регіоні країн Балтійського моря.

Крім того, на ньому можуть обслуговувати таку техніку:

бронемашини Boxer, PUMA,

БРЕМ Bergepanzer,

різні версії танків Leopard 2,

155-мм самохідні гаубиці PzH2000.

Наголосимо, що Польща теж займається ремонтом українських танків Leopard.

Нагадаємо, раніше у Німеччині бюджетний комітет Бундестагу схвалив рамкову угоду з французькою компанією про виробництво боєприпасів для України. Компанія має виготовити 68 тисяч фугасних снарядів 155-мм для Збройних сил України за 278 млн євро.