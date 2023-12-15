У Литві відремонтували перші танки Leopard 2, які були пошкоджені на війні
У Литві відремонтували перші танки Leopard 2 для ЗСУ, які було пошкоджено під час бойових дій в Україні. Незабаром їх буде повернено на фронт.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.
Підтримка Литви для України
Зазначається, що роботу танків, які були відремонтовані, показали на полігоні в Гайжюнай, який належить литовській армії.
"Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою. Сьогодні ми можемо побачити, який вигляд має відремонтований і відроджений потужний танк, який незабаром буде повернуто Україні", — наголосив міністр оборони Арвідас Анушаускас.
Проте у відомстві не уточнили, скільки саме танків було відремонтовано в Литві. Там лише зазначили, що їхнім ремонтом займалася компанія Little Defense Services (LDS).
Що відомо про підприємство, яке займається ремонтом техніки в Литві
Як відомо, цю компанію створили в Литві у 2022 році два найбільші виробники військової техніки в Європі, а саме німецькі компанії — Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann.
Це підприємство займається обслуговуванням і ремонтом бойових машин, які перебувають на озброєнні сил союзників НАТО, дислокованих у регіоні країн Балтійського моря.
Крім того, на ньому можуть обслуговувати таку техніку:
- бронемашини Boxer, PUMA,
- БРЕМ Bergepanzer,
- різні версії танків Leopard 2,
- 155-мм самохідні гаубиці PzH2000.
Наголосимо, що Польща теж займається ремонтом українських танків Leopard.
Нагадаємо, раніше у Німеччині бюджетний комітет Бундестагу схвалив рамкову угоду з французькою компанією про виробництво боєприпасів для України. Компанія має виготовити 68 тисяч фугасних снарядів 155-мм для Збройних сил України за 278 млн євро.
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