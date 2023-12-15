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В Литве отремонтировали первые танки Leopard 2, которые были повреждены на войне

15 декабря 2023 18:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Литве отремонтировали первые танки Leopard 2, которые были повреждены на войне
В Литве испытывают работу украинских танков Leopard 2. Фото: Министерство обороны Литвы
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Литве отремонтировали первые танки Leopard 2 для ВСУ, поврежденные во время боевых действий в Украине. Вскоре они будут возвращены на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

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Отмечается, что работу танков, которые были отремонтированы, показали на полигоне в Гайжюнай, который принадлежит литовской армии.

"Литва последовательно поддерживает борьбу Украины за независимость и не только направляет военную поддержку, но и помогает ремонтировать танки Leopard, крайне необходимые на поле боя. Сегодня мы можем увидеть, как выглядит отремонтированный и возрожденный мощный танк, который вскоре будет возвращен Украине", — подчеркнул министр обороны Арвидас Анушаускас.

работа танков в Литве
В Литве испытывают работу украинских танков Leopard 2. Фото: Министерство обороны Литвы

Однако в ведомстве не уточнили, сколько именно танков было отремонтировано в Литве. Там лишь отметили, что их ремонтом занималась компания Little Defense Services (LDS).

Что известно о предприятии, которое занимается ремонтом техники в Литве

Как известно, эту компанию создали в Литве в 2022 году два крупнейших производителя военной техники в Европе, а именно немецкие компании — Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

работа танков в Литве
В Литве испытывают работу украинских танков Leopard 2. Фото: Министерство обороны Литвы

Это предприятие занимается обслуживанием и ремонтом боевых машин, находящихся на вооружении сил союзников НАТО, дислоцированных в регионе стран Балтийского моря.

Кроме того, на нем могут обслуживать такую технику:

  • бронемашины Boxer, PUMA,
  • БРЕМ Bergepanzer,
  • разные версии танков Leopard 2,
  • 155-мм самоходные гаубицы PzH2000.

Подчеркнем, что Польша тоже занимается ремонтом украинских танков Leopard.

Напомним, ранее в Германии бюджетный комитет Бундестага одобрил рамочное соглашение с французской компанией о производстве боеприпасов для Украины. Компания должна произвести 68 тысяч фугасных снарядов 155-мм для Вооруженных сил Украины за 278 млн евро.

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