В Бундестазі схвалили рамкову угоду щодо виробництва боєприпасів для України

Військовослужбовець зі снарядом. Фото: mil.in.ua

У Німеччині бюджетний комітет Бундестагу схвалив рамкову угоду з французькою компанією про виробництво боєприпасів для України. Компанія має виготовити 68 000 фугасних снарядів 155-мм для Збройних сил України за €278 млн.

Про це повідомили у міністерстві оборони Німеччини.

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"Французька оборонна компанія виготовить 68 тисяч фугасних снарядів для ЗСУ на суму 278 мільйонів євро", — говориться у повідомленні.

Рамкова угода з виробником передбачає можливість виготовлення та постачання до 350 тисяч боєприпасів. У проекті можуть взяти участь і інші держави, оскільки він є частиною ініціативи ЄС стосовно прискорення постачання, закупівлі та виробництва боєприпасів для України.

Також йдеться про збільшення виробництва боєприпасів у Європі в довгостроковій перспективі, щоб держави-члени Європейського союзу могли поповнити свої запаси снарядів.

"Боєприпасами калібру 155 міліметрів стріляють, наприклад, САУ Panzerhaubitze 2000. ФРН поставила в Україну 14 самохідних гаубиць, що зарекомендували себе у боях. Окрім цього, українські екіпажі проходять підготовку в Німеччині", — додали в бюджетному комітеті Бундестагу.

Раніше ми розповідали, що Естонія вирішила надати Україні новий пакет військової допомоги. Відповідне рішення схвалив уряд країни.

Нагадуємо, що Данія планує затвердити новий пакет військової допомоги Україні 14 грудня. В нього увійдуть танки, боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання.