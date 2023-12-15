В Бундестаге одобрили рамочное соглашение о производстве боеприпасов для Украины

Военнослужащий со снарядом. Фото: mil.in.ua

В Германии бюджетный комитет Бундестага одобрил рамочное соглашение с французской компанией о производстве боеприпасов для Украины. Компания должна производить 68 тысяч фугасных снарядов 155-мм для Вооруженных сил Украины за 278 млн евро.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии.

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"Французская оборонная компания изготовит 68 тысяч фугасных снарядов для ВСУ на сумму 278 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Рамочная сделка с производителем предусматривает возможность изготовления и поставки до 350 тысяч боеприпасов. В проекте могут принять участие и другие государства, поскольку он является частью инициативы ЕС по ускорению поставок, закупок и производства боеприпасов для Украины.

Также речь идет об увеличении производства боеприпасов в Европе в долгосрочной перспективе, чтобы государства-члены Европейского союза могли пополнить свои запасы снарядов.

"Боеприпасами калибра 155 миллиметров стреляют, например, САУ Panzerhaubitze 2000. ФРГ поставила в Украину 14 самоходных гаубиц, зарекомендовавших себя в боях. Кроме этого, украинские экипажи проходят подготовку в Германии", — добавили в бюджетном комитете Бундестага.

Ранее мы рассказывали, что Эстония решила предоставить Украине новый пакет военной помощи. Соответствующее решение одобрило правительство страны.

Напомним, что Дания планирует утвердить новый пакет военной помощи Украине 14 декабря. В него войдут танки, боеприпасы, беспилотники и другое военное оборудование.