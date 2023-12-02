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Литва зацікавлена у співпраці з Україною в оборонній промисловості

2 грудня 2023 19:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Литва зацікавлена у співпраці з Україною в оборонній промисловості
Зустріч заступника Міністра оборони України Юрій Джигира з міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом. Фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Литві зацікавлені в співпраці з Україною у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості. Про це заявили представники оборонного відомства під час зустрічі із заступником Міністра оборони України Юрієм Джигирою у Литві.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Протягом 29-30 листопада заступник Міністра оборони України Юрій Джигир перебував у Литві з робочим візитом.

Він надав інформацію щодо реформування системи оборонних закупівель Міноборони України та боротьби з корупцією у цій сфері.

Також Джигир наголосив, що це питання є принципово важливим для Міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Ми цінуємо та підтримуємо зусилля України щодо реалізації оборонних реформ, не зважаючи на війну", — сказав Анушаускас.

Тож Литва поділиться з Україною своїм досвідом — з чого починали, яка правова база необхідна, як забезпечити прозорість закупівель та запобігати корупції.

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Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що у Києві відбулася зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з військовими аташе. У рамках свого виступу міністр назвав фактор, який допоможе Україні виграти війну.

Крім того, уряд Німеччини 1 грудня вирішив надати Україні новий пакет військової допомоги Україні. До нього входять різні види техніки, снаряди та системи для протидії дронам.

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