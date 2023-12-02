Литва заинтересована в сотрудничестве с Украиной в оборонной промышленности

Встреча заместителя Министра обороны Украины Юрий Джигира с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. Фото: Минобороны

В Литве заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в области исследований и разработок оборонной промышленности. Об этом заявили представители оборонного ведомства во время встречи с заместителем Министра обороны Украины Юрием Джигирой в Литве.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Читайте также:

Украина и Литва договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности

29-30 ноября заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир находился в Литве с рабочим визитом.

Он предоставил информацию о реформировании системы оборонных закупок Минобороны Украины и борьбе с коррупцией в этой сфере.

Также Джигир подчеркнул, что этот вопрос принципиально важен для Министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Мы ценим и поддерживаем усилия Украины по реализации оборонных реформ, несмотря на войну", — сказал Анушаускас.

Поэтому Литва поделится с Украиной своим опытом — с чего начинали, какая правовая база необходима, как обеспечить прозрачность закупок и предотвращать коррупцию.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, что в Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Рустема Умерова с военными атташе. В рамках своего выступления министр назвал фактор, который поможет Украине выиграть войну.

Кроме того, правительство Германии 1 декабря решило предоставить Украине новый пакет военной помощи Украине. В него входят различные виды техники, снаряды и системы для противодействия дронам.