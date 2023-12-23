За добу окупанти здійснили 17 безуспішних штурмів на Херсонському напрямку, — Генштаб

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 668 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують здійснювати безуспішні штурми, а воїни ЗСУ впевнено б'ють по ворогу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання військ України на загрозливі напрямки, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Лиманському напрямку російські окупанти наступальних дій не вели.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили вісім атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області", — йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ЗСУ продовжували відбивати атаки ворога.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України завдають російським загарбникам втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські військові продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити підрозділи Сил оборони України із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів станом на 23 грудня

Станом на 23 грудня втрати російської армії на війні в Україні наступні:

особового складу — близько 352 390 (+1040) осіб;

танків — 5 854 (+17) одиниці;

бойових броньованих машин — 10 871 (+28) одиниць;

артилерійських систем — 8 286 (+36) одиниць;

РСЗВ — 932 (+0) одиниці;

засобів ППО — 611 (+0) одиниць;

літаків — 327 (+3) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 384 (+19) одиниці;

крилатих ракет — 1 613 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 995 (+51) одиниць;

спеціальної техніки — 1 223 (+6) одиниці.

Втрати окупантів на 23 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що, за оцінками Білого дому, російські окупанти зможуть легше проводити наступальні дії цієї зими, коли погодні умови стануть більш сприятливими для ведення механізованої маневровної війни. Йдеться про січень та лютий 2024 року.