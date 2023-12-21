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Ігнат назвав кількість збитих повітряних цілей за весь час війни

21 грудня 2023 19:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ігнат назвав кількість збитих повітряних цілей за весь час війни
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: suspilne.media
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні триває 666 день повномасштабного вторгнення Росії. За весь період, силам протиповітряної оборони вдалося знищити понад тисячу ракет та майже три тисячі ворожих безпілотників типу Shahed.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За інформацією Ігната, серед запущених ворожих цілей по Україні за весь період повномасштабної війни найбільше було запущено ракет та дронів типу Shahed. Як вказав Ігнат, по Україну було запущено понад 7400 ракет і 3700 "шахедів" з вересня 2022 року. Повітряним силам ЗСУ вдалося ліквідувати 1600 ракет та 2900 ворожих "шахедів".

Нагадаємо, Росія продовжує накопичувати ракети різних типів для того, аби завдавати нових ударів по Україні. В запасах РФ також є ще достатньо дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щоденно.

Додамо, речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що для запуску безпілотників типу Shahed російським окупантам не потрібні спеціально облаштовані майданчики. Вони можуть бути мобільними.

Раніше ми писали, що Юрій Ігнат зазначив, що зазвичай, російські окупанти запускають "шахеди" по території України з вечора. Проте внаслідок великого запасу ходу безпілотники можуть намотувати круги і не одразу влучати в ціль.

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