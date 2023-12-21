Игнат назвал количество сбитых воздушных целей за все время войны

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: suspilne.media

В Украине продолжается 666-й день полномасштабного вторжения России. За весь период силам противовоздушной обороны удалось уничтожить более тысячи ракет и почти три тысячи вражеских беспилотников типа Shahed.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Читайте также:

Сколько вражеских целей выпустила Россия и какое количество удалось сбить силам ПВО Украины

По информации Игната, среди запущенных вражеских целей по Украине за весь период полномасштабной войны больше всего было запущено ракет и дронов типа Shahed. Как указал Игнат, по Украине было запущено более 7400 ракет и 3700 "шахедов" с сентября 2022 года. Воздушным силам ВСУ удалось ликвидировать 1600 ракет и 2900 вражеских "шахедов".

Напомним, Россия продолжает накапливать ракеты разных типов для того, чтобы наносить новые удары по Украине. В запасах РФ также есть еще достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно.

Добавим, спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для запуска беспилотников типа Shahed российским оккупантам не нужны специально оборудованные площадки. Они могут быть мобильными.

Ранее мы писали, что Юрий Игнат отметил, что обычно российские оккупанты запускают "шахеды" по территории Украины с вечера. Однако в результате большого запаса хода беспилотники могут наматывать круги и не сразу попадать в цель.