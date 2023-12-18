Ігнат розповів, чи достатньо в Росії дронів, щоб атакувати Україну щодня

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Росія продовжує накопичувати ракети різних типів для того аби завдавати нових ударів по Україні. В запасах РФ також є ще достатньо дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щоденно.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Росія накопичує ракети різних типів

За словами Ігната, задуми Росії зрозуміти не легко під час її накопичення нової повітряної зброї.

"Ми розуміємо, що ворог накопичує певні засоби. Це крилаті ракети, зокрема. Балістичні ракети, маю на увазі "Іскандер-М". Зрештою такі речі, які відбувалися останнім часом, ми не вперше переживаємо", — вказав Ігнат.

Речник підкреслив, що осінь була більш спокійною порівняно з літом, коли Росія значно частіше атакувала Україну.

"Тому, що ми бачили улітку і "Кинджали", і крилаті ракети, і балістичні, і дрони. Зараз ворог почав ближче до холодної пори застосовувати ракети повітряного базування: Х-101, Х-555. Ну і побачили ми вже і "Іскандери", і ракети С-400, які були застосовані в атаках на Київ", — підкреслив речник.

Запаси дронів у Росії

Як повідомив Ігнат, армія РФ має достатню кількість дронів-камікадзе, щоб завдавати ударів по Україні на щоденній основі з різних напрямків.

"Ну і ми вже бачили їх рекордне застосування буквально нещодавно на нашу столицю. Тому ракети звичайно ворог має і буде ними обстрілювати, але треба нарощувати наші спроможності щодо збиття ударних БпЛА", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що для запуску безпілотників типу Shahed російським окупантам не потрібні спеціально облаштовані майданчики. Вони можуть бути мобільними.

Додамо, у Росії залишилось, згідно з офіційними даними Головного управління розвідки, близько 900 високоточних далекобійних ракет. Кілька сотень кожного типу.