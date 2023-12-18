Игнат рассказал, достаточно ли в России дронов, чтобы атаковать Украину каждый день

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Россия продолжает накапливать ракеты разных типов для того, чтобы наносить новые удары по Украине. В запасах РФ также есть еще достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Читайте также:

Россия накапливает ракеты разных типов

По словам Игната, замыслы России понять не легко при ее накоплении нового воздушного оружия.

"Мы понимаем, что враг накапливает определенные средства. Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов, такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем", — указал Игнат.

Спикер подчеркнул, что осень была более спокойной по сравнению с летом, когда Россия значительно чаще атаковала Украину.

"Потому что мы видели летом и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал ближе к холодному времени применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и "Искандеры ", и ракеты С-400, которые были применены в атаках на Киев", — подчеркнул спикер.

Запасы дронов в России

Как сообщил Игнат, армия РФ имеет достаточное количество дронов-камикадзе, чтобы наносить удары по Украине на ежедневной основе с разных направлений.

"Ну и мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Поэтому ракеты враг имеет и будет ими обстреливать, но надо наращивать наши способности по сбитию ударных БпЛА", — подытожил Игнат.

Напомним, спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для запуска беспилотников типа Shahed российским оккупантам не нужны специально оборудованные площадки. Они могут быть мобильными.

Добавим, в России осталось, согласно официальным данным Главного управления разведки, около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Несколько сотен каждого типа.