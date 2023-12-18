Игнат рассказал, достаточно ли в России дронов, чтобы атаковать Украину каждый день
Россия продолжает накапливать ракеты разных типов для того, чтобы наносить новые удары по Украине. В запасах РФ также есть еще достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Россия накапливает ракеты разных типов
По словам Игната, замыслы России понять не легко при ее накоплении нового воздушного оружия.
"Мы понимаем, что враг накапливает определенные средства. Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов, такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем", — указал Игнат.
Спикер подчеркнул, что осень была более спокойной по сравнению с летом, когда Россия значительно чаще атаковала Украину.
"Потому что мы видели летом и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал ближе к холодному времени применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и "Искандеры ", и ракеты С-400, которые были применены в атаках на Киев", — подчеркнул спикер.
Запасы дронов в России
Как сообщил Игнат, армия РФ имеет достаточное количество дронов-камикадзе, чтобы наносить удары по Украине на ежедневной основе с разных направлений.
"Ну и мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Поэтому ракеты враг имеет и будет ими обстреливать, но надо наращивать наши способности по сбитию ударных БпЛА", — подытожил Игнат.
Напомним, спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для запуска беспилотников типа Shahed российским оккупантам не нужны специально оборудованные площадки. Они могут быть мобильными.
Добавим, в России осталось, согласно официальным данным Главного управления разведки, около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Несколько сотен каждого типа.
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