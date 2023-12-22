У Білому домі повідомили, за яких умов окупантам буде легше проводити наступ цієї зими

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що, за оцінками Білого дому, російські окупанти зможуть легше проводити наступальні дії цієї зими, коли погодні умови стануть більш сприятливими для ведення механізованої маневровної війни. Йдеться про січень та лютий 2024 року.

Про це йдеться в звіті ISW.

Читайте також:

Наступ окупантів цієї зими

Кірбі заявив, що російські загарбники планують продовжувати наступальні операції, особливо навколо Авдіївки. За його словами, Білий дім вважає, що окупантам буде легше проводити свої дії, коли низькі температури заморозять землю наприкінці січня і в лютому 2024 року.

Аналітики ISW зазначили, що осінній сезон багнюки ускладнює наземний маневр як для українських, так і для російських військ з 2014 року, однак періоди тривалих морозів, які зазвичай починаються наприкінці грудня, заморожують землю і дозволяють бронетехніці пересуватися набагато легше.

Однак погода мінлива, і майбутній період сильних морозів може настати пізніше в цьому році, або взагалі температура повітря не знизиться.

"Російські війська розпочали локальні наступальні операції на сході України в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити й утримати ініціативу, не чекаючи на сильні морози. Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або активізувати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як це робили російські війська взимку 2022-2023 років", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові "сюрпризи" російському диктатору Володимиру Путіну у 2024 році. За його словами, СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля.

Також ми писали, що командир 15-го окремого полку Національної гвардії розповів, що ворог вдається до використання забороненого газу проти наших військових, який скидає з безпілотників. Найбільше росіяни використовували його поблизу Роботиного та Оріхова.