В Белом доме сообщили, при каких условиях оккупантам будет легче проводить наступление этой зимой

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что, по оценкам Белого дома, российские оккупанты смогут легче проводить наступательные действия этой зимой, когда погодные условия станут более благоприятными для ведения механизированной маневровой войны. Речь идет о январе и феврале 2024 года.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Наступление оккупантов этой зимой

Кирби заявил, что российские захватчики планируют продолжать наступательные операции, особенно вокруг Авдеевки. По его словам, Белый дом считает, что оккупантам будет легче проводить свои действия, когда низкие температуры заморозят землю в конце января и в феврале 2024 года.

Аналитики ISW отметили, что осенний сезон грязи усложняет наземный маневр как для украинских, так и для российских войск с 2014 года, однако периоды длительных морозов, обычно начинающиеся в конце декабря, замораживают землю и позволяют бронетехнике передвигаться гораздо легче.

Однако погода переменчивая, и предстоящий период сильных морозов может наступить позже в этом году или вообще температура воздуха не снизится.

"Российские войска начали локальные наступательные операции на востоке Украины в период самых сложных погодных условий осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу, не дожидаясь сильных морозов. Российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или активизировать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как это делали российские войска зимой 2022-2023 годов", — говорится в отчете.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые "сюрпризы" российскому диктатору Владимиру Путину в 2024 году. По его словам, СБУ переносит войну как можно ближе к Кремлю.

Также мы писали, что командир 15-го отдельного полка Национальной гвардии рассказал, что враг прибегает к использованию запрещенного газа против наших военных, который сбрасывает с беспилотников. Больше всего россияне использовали его вблизи Работино и Орехова.