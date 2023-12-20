РФ застосовує заборонений газ на полі бою — військові розповіли про наслідки

Військові ЗСУ під час штурму. Фото: Zelenskiy / Official

Командир 15-го окремого полку Національної гвардії розповів, що ворог вдається до використання забороненого газу проти наших військових, який скидає з безпілотників. Найбільше росіяни використовували його поблизу Роботиного та Оріхова.

Про це повідомляє CNN.

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Так, на північ Роботиного, де нещодавно тривали тяжкі бойові дії, зафіксували дев'ять випадків, коли ворог скидав їдкий і легкозаймистий газ на позиції наших військових. За словами бійців, газ використовується з метою викликати паніку, опісля цього починаються обстріли чи атака безпілотників.

За джерелами видання, окупанти використовують для "залякування" речовину, яка є різновидом газу CS.

"Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, газ CS, речовина для боротьби з масовими заворушеннями, також відома як сльозогінний газ, є хімічною сполукою, яка може призвести до тимчасової недієздатності людей, подразнюючи очі, ніс, рот, легені та шкіру. Конвенція ООН про заборону хімічної зброї забороняє використання засобів боротьби з масовими заворушеннями під час війни", — зазначається в матеріалі.

Які наслідки для українських військових

Так, у медичних висновках бійців, які пережили газову атаку ворога, вказано, що їх було отруєно. Чоловіки розповіли, що отримали опіки й рани на обличчі, а також у роті та горлі.

"Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з траншеї, і газ раптово загорівся. Окоп палав вогнем. Цей газ обпікає, засліплює, дихати не можеш, відразу стріляє в горло. У нас не було навіть секунди", — розповів один із захисників.

Ще один військовий додав: "Двічі вдихаєш, потім не можеш дихати".

Також видання розповіло, що ворог йде на штурм під дією наркотичних засобів речовин для підсилення атаки. Зазначається, що часто російські військові мали тяжкі поранення, але при цьому вони посміхалися, ніби не відчували болю.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра. У Генштабі розповіли про ситуацію.