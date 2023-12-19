Росіяни намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра, — Генштаб

Український військовий. Фото: Генштаб

Триває 664 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Окупанти не полишають спроб завоювати українські території та атакувати цивільних.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на лівобережжі Дніпра

Так, ворог не відмовився від наміру вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра. Там окупанти здійснили вісім спроб штурмових дій, проте отримали гідну відсіч і з втратами відступили.

Підрозділи ЗСУ стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження росіянам. Водночас продовжуються заходи із розширення плацдарму.

Удари по окупантах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника.

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили всі атаки окупантів у районі Синьківки Харківської області. Там ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Український захисник. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ вдалося відбити 22 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще сім атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, там противник здійснив 11 безрезультатних атак на позиції наших захисників.

Українські військові. Фото: Командування Об'єднаних сил

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Антонівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили дев'ять атак ворога західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області, де противник за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає чіткої дати завершення війни. Він зазначив, що зараз ніхто, навіть командири, не знають відповіді щодо закінчення війни з Росією у наступному році.

Також ми писали, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін провів розширене засідання колегії Міноборони РФ. Він заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від своїх цілей у війні в Україні і всі "йде за планом".