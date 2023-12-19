Путін не збирається зупиняти війну — що заявив диктатор на засіданні колегії Міноборони

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін провів розширене засідання колегії Міноборони РФ. Він заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від своїх цілей у війні в Україні і всі "йде за планом".

Новини.LIVE зібрали головні та найабсурдніші тези з виступу російського диктатора.

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Сьогодні під час виступу на розширеній колегії Міноборони російський диктатор Володимир Путін заявив, що "рік був напруженим, але всі професійно та мужньо вирішували завдання так званої СВО".

"Росія не має наміру відмовлятися від своїх цілей у рамках СВО. Наші війська володіють ініціативою, ми робимо те, що вважаємо за потрібне. Противник зазнає значних втрат, розтратив резерви, намагаючись показати господареві результати", — нафантазував Путін.

Водночас кривавий диктатор вкотре невдоволений підтримкою Заходу для України, але заявив, щл Держоборонзамовлення за підсумками 2023 року було виконано на рівні близько 98% і "російська армія оснащена усім необхідним і швидко реагує на фронті".

Окрім того, він вважає, що армію РФ необхідно оснащувати технікою на основі штучного інтелекту та нових фізичних принципів. Також він зізнався, що Росія все ж має проблеми на фронті, але "не дуже значні", зокрема, "необхідно розбудовувати системи зв'язку, ефективніше застосовувати сучасні технології розвідки".

Виступ Шойгу

Окрім Путіна, на засіданні колегії Міноборони виступив очільник відомства Сергій Шойгу, який під одну "дудку" співав з президентом РФ. Розпочав він свій виступ з того, що похвалився нафантазованими успіхами.

"Російські військові звільнили територію вп'ятеро більше, ніж займали ЛНР І ДНР до початку спецоперації", — заявив Шойгу.

Водночас він розповів про свої так звані підрахунки втрат наших захисників. За його словами, з початку війни втрати ЗСУ нібито перевищили 383 тисячі військовослужбовців убитими та пораненими, плюс 5 800 "іноземних найманців".

Проте це не єдині уявні цифри з голови Шойгу, окрім наших військових, він "підрахував" техніку, яку передав нам Захід.

"Захід поставив Києву 5 220 танків, БМП і БТР, 28 літаків, 87 вертольотів, 23 тисячі БпЛА, понад 1 300 артилерійських систем. Та більшість з них вже ліквідовано", — фантазує Шойгу.

Нагадаємо, 14 грудня під час своєї пресконференції Володимир Путін назвав Одесу історично "руським містом".