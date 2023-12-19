Путин не собирается останавливать войну — что заявил диктатор на заседании коллегии Минобороны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Сегодня российский диктатор Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Он заявил, что Россия не намерена отказываться от своих целей в войне в Украине и все "идет по плану".

Новини.LIVE собрали главные и самые абсурдные тезисы выступления российского диктатора.

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Сегодня во время выступления на расширенной коллегии Минобороны российский диктатор Владимир Путин заявил, что "год был напряженным, но все профессионально и мужественно решали задачу так называемой СВО".

"Россия не намерена отказываться от своих целей в рамках СВО. Наши войска владеют инициативой, мы делаем то, что считаем нужным. Противник несет значительные потери, растратил резервы, пытаясь показать хозяину результаты", — нафантазировал Путин.

В то же время кровавый диктатор в очередной раз недоволен поддержкой Запада для Украины, но заявил, что Гособоронзаказ по итогам 2023 года был выполнен на уровне около 98% и "российская армия оснащена всем необходимым и быстро реагирует на фронте".

Кроме того, он считает, что армию РФ необходимо оснащать техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов. Также он признался, что у России все же есть проблемы на фронте, но "не очень значительные", в частности, "необходимо развивать системы связи, эффективнее применять современные технологии разведки".

Выступление Шойгу

Кроме Путина, на заседании коллегии Минобороны выступил глава ведомства Сергей Шойгу, который под одну "дудку" пел с президентом РФ. Начал он свое выступление с того, что похвастался нафантазированными успехами.

"Российские военные освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации", — заявил Шойгу.

В то же время он рассказал о своих так называемых подсчетах потерь наших защитников. По его словам, с начала войны потери ВСУ якобы превысили 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, плюс 5 800 "иностранных наемников".

Однако это не единственные мнимые цифры из председателя Шойгу, кроме наших военных, он "подсчитал" технику, которую передал нам Запад.

"Мероприятие поставило Киеву 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БпЛА, более 1 300 артиллерийских систем. Но большинство из них уже ликвидировано", — фантазирует Шойгу.

Напомним, 14 декабря во время своей пресс-конференции Владимир Путин назвал Одессу исторически "русским городом".