Що Путін на прямій лінії сказав про мобілізацію в Росії

Володимир Путін на "прямій лінії". Фото: Reuter/Alexander Zemlianichenko

Президент Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" назвав кількість військовослужбовців у окупаційному контингенті, який воює на території України. Наскільки ці цифри є правдивими — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Слова Путіна

Під час так званої "прямої лінії" російський диктатор Володимир Путін заявив, що загальна кількість окупаційного контингенту, який веде "спеціальну військову операцію" (так в Росії згідно із вимогами Кремля називають розв’язану Путіним війну. — Ред.), становить 617 тисяч військовослужбовців.

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Крім того, Путін оприлюднив іще дві цікаві цифри. По-перше, він заявив, що протягом 2023 року в окупаційні підрозділи, які намагаються захопити Україну, було мобілізовано 486 тисяч осіб. А минулого, 2022 року, мобілізаційний об’єм становив 300 тисяч військовослужбовців.

Наскільки ці слова президента Російської Федерації є правдивими? Завищує чи занижує він мобілізаційні показники, приховуючи справжній стан речей — зокрема, і щодо втрат окупантів на українській землі? Новини.LIVE спробували знайти відповідь на це питання.

Скільки військ використав Путін за час війни

Для початку згадаємо, що на початок повномасштабного вторгнення військово-політичне керівництво Російської федерації підготувало, за різними даними, від 150 до 200 тисяч військовослужбовців. Візьмемо верхню межу як більш імовірну — 200 тисяч у тих батальйонно-тактичних групах, які вторглися в Україну 24 лютого 2022 року.

Проста арифметична дія додавання показує нам, що, коли вірити Володимиру Путіну, то усього у окупаційних військах ЗС Російської Федерації через війну в Україні пройшов майже 1 мільйон військовослужбовців.

Втім, навряд чи у цих показниках Путін (чи, точніше, ті, хто писав йому текст відповіді на заздалегідь підготовлене питання) враховував два пункти, які не мають прямого відношення до російської армії. По-перше, це члени приватної військової компанії "Вагнер", через яку, за словами одного із найманців (дані на середину липня 2023 року, тобто на той момент, коли історія "вагнерівців", як відносно самостійного підрозділу уже завершилася — після підриву літака із керівником ПВК Євгеном Пригожиним), пройшло 78 тисяч.

По-друге, навряд чи російські військові статистики (або кремлівські пропагандисти) враховували у загальну статистику мобілізованих — людей із окупованих територій України. Між тим, за інформацією на кінець липня 2023 року, окупанти примусово загнали у свою армію від 55 до 60 тисяч військових. Станом на середину грудня цю цифру варто збільшити до 70-75 тисяч.

Таким чином, підсумовуючи, отримаємо загальну кількість військовослужбовців, задіяних у агресії проти України, на рівні 1,15-1,2 млн осіб. Чи правдивими є ці слова Путіна?

Дані України та Заходу, втрати окупантів

Нагадаємо, що, за інформацією ГУР, тільки за осінь 2022 року в Росії було мобілізовано понад 350 тисяч військовослужбовців. Зважаючи на те, що набір за контрактом відбувався і до оголошення часткової мобілізації, і після неї, варто визнати, що цифра 300 тисяч, названа Путіним у контексті минулорічної мобілізації, є заниженою.

Крім того, є інший параметр, за яким можна пересвідчитися у тому, що кремлівський диктатор применшує кількість пригнаних на українську війну військовослужбовців. Це кількість втрат окупаційного контингенту, яка регулярно оновлюється Генеральним штабом ЗС України.

Станом на 14 грудня 2023 року, зазначили в українському Генштабі, було знищено приблизно 342 тисячі окупантів. Зважаючи на те, що кількість поранених традиційно вираховується за формулою 3*Х (де Х — кількість убитих), то матимемо близько мільйона поранених, далеко не усі з яких могли повернутися на фронті і продовжити участь у бойових діях.

Фактично кількість убитих + поранених, якщо спиратися на дані Генштабу, становить практично увесь обсяг окупаційного контингенту за час повномасштабної війни. Втім, можна припустити, що українські дані дещо вищі. Бо, скажімо, американська розвідка зазначила, що росіяни станом на грудень 2023 року втратила усього убитими, пораненими і зниклими безвісти 315 тисяч.

США та Україна — хто рахує точніше

Але якщо від загальної кількості окупаційного контингенту відняти кількість втрат за інформацією США та нинішню кількість військ в Україні за даними Путіна — виходить близько 260 тис. осіб, які нібито були демобілізовані. Втім, таких даних не існує, бо єдині, про кого точно відомо — це найманці ПВК "Вагнер", які справді отримали свободу і від в’язниці, і від війни. Але їх щонайменше на порядок менше, орієнтовно десь 15-20 тисяч.

Таким чином, якщо Путін правий у своїх даних, то варто визнати, що американська розвідка занизила кількість російських втрат (убитих і поранених), а насправді їхня кількість наближається чи навіть перевищила пів мільйонний показник.

Втім, є підстави стверджувати, що цифри мобілізації в Росії, оголошені кремлівським диктатором, дещо занижені — аби не лякати російський електорат перед черговими перевиборами Путіна, які матимуть місце в березні 2024-го. Тож, хоч ми і не можемо вирахувати точні дані, водночас припускаємо, що справжній рівень російських втрат в Україні справді близький до тих даних, які публікуються Генеральним штабом ЗСУ.

І це дуже серйозний рівень втрат. Але, як бачимо, навіть ця ситуація, яка є реальною військовою і навіть демографічною катастрофою для РФ, не змусила Володимира Путіна зупинитися.