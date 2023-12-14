Что Путин на прямой линии сказал о мобилизации в России

Владимир Путин на прямой линии. Фото: Reuter/Alexander Zemlianichenko

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" назвал количество военнослужащих в оккупационном контингенте, воюющем на территории Украины. Насколько эти цифры правдивы — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Слова Путина

Во время так называемой "прямой линии" российский диктатор Владимир Путин заявил, что общее количество оккупационного контингента, ведущего "специальную военную операцию" (так в России согласно требованиям Кремля называют развязанную Путиным войну. — Ред.), составляет 617 тысяч военнослужащих.

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Кроме того, Путин обнародовал еще две интересные цифры. Во-первых, он заявил, что в течение 2023 года в оккупационные подразделения, пытающиеся захватить Украину, было мобилизовано 486 тысяч человек. А в прошлом, 2022 году, мобилизационный объем составил 300 тысяч военнослужащих.

Насколько эти слова президента Российской Федерации правдивы? Завышает ли он занижает мобилизационные показатели, скрывая истинное положение вещей — в частности, и потери оккупантов на украинской земле? Новини.LIVE попытались найти ответ на этот вопрос.

Сколько войск использовал Путин за время войны

Для начала вспомним, что к началу полномасштабного вторжения военно-политическое руководство Российской федерации подготовило, по разным данным, от 150 до 200 тысяч военнослужащих. Возьмем верхний предел, как более вероятный — 200 тысяч в батальонно-тактических группах, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года.

Простое арифметическое действие сложения показывает нам, что, если верить Владимиру Путину, то всего в оккупационных войсках ВС Российской Федерации из-за войны в Украине прошел почти 1 миллион военнослужащих.

Впрочем, вряд ли в этих показателях Путин (или, вернее, те, кто писал ему текст ответа на заранее подготовленный вопрос) учитывал два пункта, не имеющих прямого отношения к российской армии. Во-первых, это члены частной военной компании "Вагнер", из-за которой, по словам одного из наемников (данные на середину июля 2023 года, то есть на тот момент, когда история "вагнеровцев" как относительно самостоятельного подразделения уже завершилась — после подрыва самолета с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным), прошло 78 тысяч.

Во-вторых, вряд ли российские военные статистики (или кремлевские пропагандисты) учитывали в общей статистике мобилизованных — людей из оккупированных территорий Украины. Между тем, по информации на конец июля 2023 года, оккупанты принудительно загнали в свою армию от 55 до 60 тысяч военных. По состоянию на середину декабря эту цифру следует увеличить до 70-75 тысяч.

Таким образом, подытоживая, получим общее количество военнослужащих, задействованных в агрессии против Украины, на уровне 1,15-1,2 млн человек. Истинны ли эти слова Путина?

Данные Украины и Запада, потери оккупантов

Напомним, что, по информации ГУР, только за осень 2022 года в России было мобилизовано более 350 тысяч военнослужащих. Учитывая, что набор по контракту происходил и до объявления частичной мобилизации, и после нее — следует признать, что цифра 300 тысяч, названная Путиным в контексте прошлогодней мобилизации, занижена.

Кроме того, есть другой параметр, по которому можно убедиться, что кремлевский диктатор уменьшает количество пригнанных на украинскую войну военнослужащих. Это количество потерь оккупационного контингента, регулярно обновляется Генеральным штабом ВС Украины.

По состоянию на 14 декабря 2023 года, отметили в украинском Генштабе, было уничтожено около 342 тысяч оккупантов. Учитывая, что количество раненых традиционно высчитывается по формуле 3*Х (где Х — количество убитых), то будет около миллиона раненых, далеко не все из которых могли вернуться на фронте и продолжить участие в боевых действиях.

Фактически количество убитых+раненых, если опираться на данные Генштаба, составляет практически весь объем оккупационного контингента за время полномасштабной войны. Впрочем, можно предположить, что украинские данные несколько выше. Ибо, скажем, американская разведка отметила, что россияне по состоянию на декабрь 2023 года потеряли всего убитыми, ранеными и пропавшими без вести 315 тысяч.

США и Украина - кто считает точнее

Но, если от общего количества оккупационного контингента вычесть количество потерь по информации США и нынешнее количество войск в Украине по данным Путина — получается около 260 тыс. человек, якобы демобилизованных. Впрочем, таких данных не существует, потому что единственные, о ком точно известно — это наемники ЧВК "Вагнер", действительно получившие свободу и от тюрьмы, и от войны. Но их, по меньшей мере, на порядок меньше, ориентировочно где-то 15-20 тысяч.

Таким образом, если Путин прав в своих данных, то следует признать, что американская разведка занизила количество российских потерь (убитых и раненых), а на самом деле их количество приближается или даже превысило полумиллионный показатель.

Впрочем, есть основания утверждать, что цифры мобилизации в России, объявленные кремлевским диктатором, несколько занижены, чтобы не пугать российский электорат перед очередными перевыборами Путина, которые пройдут в марте 2024-го. Так что, хотя мы и не можем высчитать точные данные, в то же время предполагаем, что уровень российских потерь в Украине действительно близок к тем, которые публикуются Генеральным штабом ВСУ.

И это очень серьезный уровень потерь. Но, как видим, даже эта ситуация, являющаяся реальной военной и даже демографической катастрофой для РФ, не заставила Владимира Путина остановиться.