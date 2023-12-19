Россияне пытаются выбить украинские подразделения из левобережья Днепра, — Генштаб

Украинский военный. Фото: Генштаб

Продолжаются 664 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Оккупанты не оставляют попыток завоевать украинские территории и атаковать гражданских.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на левобережье Днепра

Так, враг не отказался от намерения выбить украинские подразделения с левобережья Днепра. Там оккупанты предприняли восемь попыток штурмовых действий, однако получили достойный отпор и с потерями отступили.

Подразделения ВСУ устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение россиянам. В то же время продолжаются мероприятия по расширению плацдарма.

Удары по оккупантам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и четыре боеприпаса противника.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении украинские защитники отразили все атаки оккупантов в районе Синьковки Харьковской области. Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Украинский защитник. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 10 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ удалось отразить 22 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще семь атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, там противник совершил 11 безрезультатных атак на позиции наших защитников.

Украинские военные. Фото: Командование Объединенных сил

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Антоновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили девять атак врага западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области, где противник при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунков, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет четкой даты завершения войны. Он отметил, что сейчас никто, даже командиры, не знают ответа об окончании войны с Россией в следующем году.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин сегодня провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Он заявил, что Россия не намерена отказываться от своих целей в войне в Украине и все "идет по плану".