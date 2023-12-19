Россияне пытаются выбить украинские подразделения из левобережья Днепра, — Генштаб
Продолжаются 664 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Оккупанты не оставляют попыток завоевать украинские территории и атаковать гражданских.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ситуация на левобережье Днепра
Так, враг не отказался от намерения выбить украинские подразделения с левобережья Днепра. Там оккупанты предприняли восемь попыток штурмовых действий, однако получили достойный отпор и с потерями отступили.
Подразделения ВСУ устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение россиянам. В то же время продолжаются мероприятия по расширению плацдарма.
Удары по оккупантам
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
А подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и четыре боеприпаса противника.
Ситуация на направлениях
На Купянском направлении украинские защитники отразили все атаки оккупантов в районе Синьковки Харьковской области. Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 10 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ удалось отразить 22 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще семь атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, там противник совершил 11 безрезультатных атак на позиции наших защитников.
Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Антоновка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили девять атак врага западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области, где противник при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунков, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет четкой даты завершения войны. Он отметил, что сейчас никто, даже командиры, не знают ответа об окончании войны с Россией в следующем году.
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