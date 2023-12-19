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Зеленський заявив, що не обговорював з Орбаном ані війну, ані Путіна

19 грудня 2023 19:12
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський заявив, що не обговорював з Орбаном ані війну, ані Путіна
Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ані війну в Україні, ані президента Росії Володимира Путіна. За його словами, голова угорського уряду не надав відповіді на ряд запитань.

Про це він заявив на підсумковій пресконференції.

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Розмова Зеленського та Орбана

"Іноді його політика не дуже дружня про нас, і він знає про це, він чув від мене. У мене було багато питань до нього, але ми все одно - сусідні країни, ми намагаємося знайти рішення, відповіді", — сказав Зеленський. 

Голова держави додає: на чимало питань угорський прем'єр не зміг надати відповіді.

"В Аргентині я спитав Орбана, чому вони нас не підтримують у ЄС. Він не зміг сказати. І чому ми не можемо організувати зустріч одне з одним він не зміг сказати", — резюмував Президент.

Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський наголосив, що народні депутати повинні займатися виключно своєю роботою та бути моральними авторитетами. Проте, на жаль, цього не відбувається.

Також голова держави сказав, що Україна не може поступово програти у війні з Росією.

Додатково він наголосив, що наразі немає чіткої дати завершення війни. Він зазначив, що зараз ніхто, навіть командири, не знають відповіді щодо закінчення війни з Росією у наступному році. 

 

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