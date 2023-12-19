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Зеленського запитали, чи не йде Україна до програшу — що він відповів

19 грудня 2023 18:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленського запитали, чи не йде Україна до програшу — що він відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LlVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції відповів, чи може наша держава поступово програти у війні з РФ. Як відомо, зустріч глави держави з журналістами відбувається сьогодні, 19 грудня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На таке запитання він відповів коротко: 

"Ні".

За його словами, Україна була у найскладнішій ситуації на початку повномасштабного вторгнення, проте зараз все по-іншому.

"Ми були у найскладнішій ситуації, ми були майже повністю окуповані — принаймні центральні регіони, логістика нашої держави, дороги, залізниця, доставка продуктів харчування, ми були в повній блокаді, ми вийшли. Зараз у нас інша ситуація", — наголосив президент. 

Про що ще сказав Зеленський на пресконференції 19 грудня

Також Зеленський впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Крім того, президент заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Він зазначив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Цих коштів у країни зараз немає.

Крім того, Зеленський наголосив, що цієї зими Україну від російських ракет та дронів захищатимуть нові системи протиповітряної оборони. Йдеться про ще декілька систем Patriot.

Своєю чергою він розповів, що завадило успішній контрнаступальній операції Збройних сил України на фронті у 2023 році. За його словами, воїнам не вистачало амуніції, а також не було закрите небо.

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