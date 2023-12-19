Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленского спросили, не идет ли Украина к проигрышу — что он ответил arrow

Зеленского спросили, не идет ли Украина к проигрышу — что он ответил

19 декабря 2023 18:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленского спросили, не идет ли Украина к проигрышу — что он ответил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LlVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил, может ли наше государство постепенно проиграть в войне с РФ. Как известно, встреча главы государства с журналистами проходит сегодня, 19 декабря.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Есть ли угроза проигрыша в войне с РФ

На такой вопрос он ответил коротко:

"Нет".

По его словам, Украина была в сложнейшей ситуации в начале полномасштабного вторжения, однако сейчас все по-другому.

"Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли. Сейчас у нас другая ситуация", — подчеркнул президент.

О чем еще сказал Зеленский на пресс-конференции 19 декабря

Также Зеленский уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет выполнено "полностью".

Кроме того, президент заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Он отметил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что этой зимой Украину от российских ракет и дронов будут защищать новые системы противовоздушной обороны. Речь идет еще о нескольких системах Patriot.

В свою очередь он рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году. По его словам, воинам не хватало амуниции, а также не было закрыто небо.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме