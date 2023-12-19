Зеленского спросили, не идет ли Украина к проигрышу — что он ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LlVE, Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил, может ли наше государство постепенно проиграть в войне с РФ. Как известно, встреча главы государства с журналистами проходит сегодня, 19 декабря.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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На такой вопрос он ответил коротко:

"Нет".

По его словам, Украина была в сложнейшей ситуации в начале полномасштабного вторжения, однако сейчас все по-другому.

"Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли. Сейчас у нас другая ситуация", — подчеркнул президент.

О чем еще сказал Зеленский на пресс-конференции 19 декабря

Также Зеленский уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет выполнено "полностью".

Кроме того, президент заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Он отметил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что этой зимой Украину от российских ракет и дронов будут защищать новые системы противовоздушной обороны. Речь идет еще о нескольких системах Patriot.

В свою очередь он рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году. По его словам, воинам не хватало амуниции, а также не было закрыто небо.