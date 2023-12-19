Що негативно вплинуло на військову операцію у 2023 році — Зеленський назвав фактори

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів, що завадило успішній контрнаступальній операції Збройних сил України на фронті у 2023 році. За його словами, воїнам не вистачало амуніції, а також не було закрите небо.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

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Зеленський зазначив, що саме нестача амуніції в українських військових та неконтрольоване небо мали вплив на операцію 2023 року.

"Але це не говорить, що ми не знайдемо вихід або вже не знайшли", — сказав він.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Проте Президент розповів, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Цих коштів у країни зараз немає.

Крім того, цієї зими Україну від російських ракет та дронів захищатимуть нові системи протиповітряної оборони. Йдеться про ще декілька систем Patriot.