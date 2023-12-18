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Кому більше довіряють українці — Зеленському чи Залужному

18 грудня 2023 16:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кому більше довіряють українці — Зеленському чи Залужному
Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Офіс президента
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні провели опитування, аби визначити, кому громадяни більше довіряють. Відсоток тих, хто вірить Президенту та Верховній раді — зменшився.

Про це йдеться у звіті КМІС.

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Кому більше довіряють українці

За даними опитування, Зеленському зараз довіряють 62% людей, що на 22% менше ніж в цей період минулого року.  

Водночас знизився й відсоток тих, хто довіряє Верховній Раді — на 20%. А частка тих, хто не довіряє, зросла на 27%.

Також впала частка українців, що впевнені в Уряді — з 52% до 26%.

Проте показник довіри до ЗСУ за рік не змінився й становить 96% опитаних. А Головнокомандувачу Залужному довіряють 88% українців, не довіряють — лише 4%.

Незначно знизилася довіра до СБУ, але наразі більшість українців все ж довіряють їй — 58%, а 16% не довіряють.

Крім того, більш істотно знизилася довіра поліції — до 41% (недовіра зросла з 14% до 29%).

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Результати опитувань. Фото: КМІС

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про планований контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.

Також ми писали, що у головнокомандувача Збройними силами України є декілька робочих місць. У кабінеті, в якому знайшли жучок для прослуховування, він давно не працював. Тому критично важлива інформація розкрита не була.

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