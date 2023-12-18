Кому больше доверяют украинцы — Зеленскому или Залужному

Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Офис президента

В Украине провели опрос, чтобы определить, кому граждане больше доверяют. Процент тех, кто верит Президенту и Верховной раде, уменьшился.

Об этом говорится в отчете КМИС.

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Кому больше доверяют украинцы

По данным опроса, Зеленскому сейчас доверяют 62% людей, что на 22% меньше, чем в этот период в прошлом году.

В то же время снизился и процент доверяющих Верховной Раде — на 20%. А доля не доверяющих выросла на 27%.

Также упала доля украинцев, уверенных в Правительстве, — с 52% до 26%.

Однако показатель доверия к ВСУ за год не изменился и составляет 96% опрошенных. А Главнокомандующему Залужному доверяют 88% украинцев, не доверяют только 4%.

Незначительно снизилось доверие к СБУ, но сейчас большинство украинцев все же доверяют ему — 58%, а 16% не доверяют.

Кроме того, более существенно снизилось доверие полиции — до 41% (недоверие выросло с 14% до 29%).

Результаты опросов. Фото: КМИС

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он не имеет права обсуждать военные стратегии, включая слухи о планируемом контрнаступлении в 2024 году. По его словам, если он раскроет детали, это превратится в шоу.

Также мы писали, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины есть несколько рабочих мест. В кабинете, где нашли жучок для прослушивания, он давно не работал. Поэтому критично важная информация раскрыта не была.