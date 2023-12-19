Что негативно повлияло на военную операцию в 2023 году — Зеленский назвал факторы
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году. По его словам, воинам не хватало амуниции, а также не было закрыто небо.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции.
Что помешало военной операции в 2023 году
Зеленский отметил, что именно недостаток амуниции у украинских военных и неконтролируемое небо повлияли на операцию 2023 года.
"Но это не говорит, что мы не найдем выход или уже не нашли", — сказал он.
Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.
Однако Президент рассказал, что новая волна мобилизации обойдется украинскому бюджету в 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.
Кроме того, этой зимой Украину от российских ракет и дронов будут защищать новые системы противовоздушной обороны. Речь идет еще о нескольких системах Patriot.
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