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Что негативно повлияло на военную операцию в 2023 году — Зеленский назвал факторы

19 декабря 2023 18:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Что негативно повлияло на военную операцию в 2023 году — Зеленский назвал факторы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году. По его словам, воинам не хватало амуниции, а также не было закрыто небо.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции.

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Что помешало военной операции в 2023 году

Зеленский отметил, что именно недостаток амуниции у украинских военных и неконтролируемое небо повлияли на операцию 2023 года.

"Но это не говорит, что мы не найдем выход или уже не нашли", — сказал он.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Однако Президент рассказал, что новая волна мобилизации обойдется украинскому бюджету в 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.

Кроме того, этой зимой Украину от российских ракет и дронов будут защищать новые системы противовоздушной обороны. Речь идет еще о нескольких системах Patriot.

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